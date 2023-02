Twitter licencie 200 salariés, dont la responsable de l'abonnement «Twitter Blue»

Le réseau social Twitter a licencié quelque 200 salariés, soit 10% de ses effectifs, dont la responsable de l'abonnement «Twitter Blue», qui avait pourtant affiché son soutien à Elon Musk.

Un coup de balais chez «l'oiseau bleu». La firme américaine Twitter a licencié environ 200 salariés, a indiqué le New York Times ce dimanche.

Les remerciements ont notamment concerné des ingénieurs officiant sur l'apprentissage automatique et la fiabilité, des chefs de produit ainsi que des experts en mégadonnées, a précisé le quotidien américain.

«La pire chose que vous puissiez penser en me voyant me lancer à fond dans Twitter 2.0, c'est que mon optimisme et mon travail acharné étaient une erreur», a tweeté Esther Crawford ce lundi 27 février.

The worst take you could have from watching me go all-in on Twitter 2.0 is that my optimism or hard work was a mistake. Those who jeer & mock are necessarily on the sidelines and not in the arena. I’m deeply proud of the team for building through so much noise & chaos.

— Esther Crawford (@esthercrawford) February 27, 2023