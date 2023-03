Sonos Era 100 et 300 : de nouvelles enceintes pour une nouvelle ère

Toujours reconnue pour son savoir-faire dans le secteur audio, la marque américaine Sonos renouvelle ses gammes en ce début d'année 2023. Les enceintes Era 100 et Era 300 seront lancées en France le 28 mars prochain, et comptent offrir une nouvelle expérience sonore intéressante.

A l'ère du streaming musical, mais aussi d'un attachement encore profond à l'analogique (le vinyle creuse toujours son sillon), le spécialiste audio Sonos a encore de belles propositions à faire. Ce mardi 7 mars, la marque californienne a dévoilé ses enceintes Era 100 et Era 300. Si la première entend assurer la relève de la Sonos One, devenue une enceinte intelligente de référence depuis 2017, la seconde innove totalement avec une forme pensée pour donner à entendre une nouvelle spatialisation du son.

Era 300 : un son vraiment nouveau ?

Dans la famille Sonos, le fabricant arrive avec une nouvelle proposition acoustique nommée Era 300, et au regard de son design, on ne peut qu'être intrigué à l'idée de l'écouter. Car l'Era 300, qui sera lancée le 28 mars au prix de 499 euros l'unité, se veut une enceinte premium qui dégage une spatialisation différente par rapport à ce que la concurrence peut proposer. Sonos met en effet en avant une enceinte conçue en deux parties distinctes, mais complémentaires. La première, en façade, s'emploie à mettre en avant le chant mais aussi les instruments de premier plan. La seconde, située en périphérie arrière de l'enceinte, va quant à elle offrir une meilleure dispersion des basses, tout en apportant une acoustique plus technique pour les instruments secondaires. A l'écoute, Sonos promet un rendu sonore plus détaillé et impressionnant.

Surtout, l'ensemble, que nous avons pu écouter en avant-première, parvient à produire une belle présence sonore avec une immersion 3D qui fonctionne particulièrement bien avec l'échantillonnage «spatial audio», que l'on peut écouter chez certains services de streaming. S'il nous faudra encore tester cette enceinte en détail pour mieux cerner son propos, cette première écoute organisée par Sonos avait de quoi agréablement surprendre. On retrouve également une surface tactile sur sa partie supérieure, avec notamment une nouvelle barre pour régler le volume plus précisément. L'enceinte Sonos Era 300 peut également être appairée en multiroom, mais aussi en paire stéréo, ainsi que pour compléter un ensemble home cinéma afin d'améliorer le rendu 3D du son Dolby Atmos. Enfin, Sonos proposera ce modèle en noir ou blanc.

Era 100 : une enceinte One modernisée

Autre nouveauté de ce mois de mars, la Sonos Era 100 s'affiche comme la version revisitée de la Sonos One qui a fait le succès de la marque. Une enceinte compacte, prête pour le multiroom, mais aussi particulièrement pertinente pour la stéréo lorsqu'une paire est synchronisée. Une formule que Sonos reprend ici avec la volonté de moderniser son best-seller en lui offrant des fonctions de spatialisation elles aussi plus poussées. L'architecture intérieure a donc été revue. Deux tweeters pour les aigus et un woofer plus large de 25 % par rapport à la One, ainsi qu'un processeur plus puissant pour décoder les fichiers audio, achèvent d'offrir un son de bien meilleure qualité.

Un point notable alors que la Sonos One, sortie en 2017, était déjà considérée comme une référence. Mais le temps a passé et les services de streaming audio ont monté en gamme, notamment quant à la qualité des fichiers audio proposés. Les formats audio sans perte ou le son audio 3D offrent désormais des rendus sonores plus détaillées, que cette enceinte Era 100 doit être capable de mieux restituer.

Sonos équipe également son enceinte d'un système Trueplay autonome et automatique, pour calibrer le son par rapport à sa position dans la pièce. A son sommet, l'Era 100 affiche aussi de nouveaux boutons tactiles : avec une barre de volume que l'on peut régler, ainsi que les boutons pause, avance ou retour sur une chanson. La connectivité de l'enceinte a aussi été revue. A la connexion WiFi, s'ajoute aussi le Bluetooth, mais aussi une prise analogique bienvenue pour par exemple y brancher une platine vinyle, ou l'ampli qui lui serait reliée. Un atout intéressant pour ces enceintes dites bibliothèque, toujours compactes, proposées en noir ou en blanc au prix de 279 euros à partir du 28 mars.