MentorShow : quelles sont ces formations courtes qui cartonnent en France ?

En France, le boom des plates-formes de formation en ligne se poursuit, et le e-learning voit naître de nouveaux formats. C'est le cas de MentorShow, une ed-tech parisienne, qui annonce ce vendredi 10 mars une levée de fonds de 15 millions d'euros.

Ne jamais cesser d'apprendre à la fois pour s'enrichir intellectuellement et pour évoluer professionnellement est un credo qui a pris une nouvelle ampleur depuis la crise du Covid. Car retrouver du temps pour soi a fait naître un nouvel attrait pour les formations à distance. En atteste, le joli succès que rencontre la plate-forme MentorShow.

Lancée il y a deux ans, cette start-up parisienne annonce ce vendredi 10 mars une nouvelle levée de fonds à hauteur de 15 millions d'euros afin de booster son développement. Son concept ? Réunir des stars ou des spécialistes reconnus pour proposer des formations vidéos courtes à visionner comme sur une plate-forme de streaming.

Le footballeur Karim Benzema, le pâtissier Pierre Hermé, l'écrivain Marc Levy, le psychanlayste Boris Cyrulnik ou encore l'ancien négociateur du GIGN Bernard Thellier, plusieurs dizaines de sommités dans leurs milieux y partagent leurs conseils et reviennent sur leurs expériences personnelles.

«Déjà 500.000 abonnés, curieux, de tous horizons et souvent âgés entre 30 et 60 ans, sont passés par notre plate-forme», revendique Mathieu Moreno, cofondateur de MentorShow. «Nous nous interrogeons toujours sur ce qui va permettre aux gens de mettre un premier pied dans le monde de la formation. Nous recherchons donc des personnalités inspirantes dans leur domaine. Nous sommes aussi à l’écoute de l’utilisateur, on sonde les gens d’abord pour savoir quelles sont les personnalités qu'ils souhaitent voir avant de construire une formation avec elles», explique pour CNEWS le jeune entrepreneur. Cet ancien timide confie d'ailleurs avoir «acquis des compétences professionnelles grâce aux formations en ligne».

Un marché mondial de 687 milliards de dollars en 2030

Deux ans après sa création, MentorShow collabore avec une quarantaine de professionnels afin de produire des vidéos. Les formats sont souvent courts (entre 5 et 10 minutes) pour «permettre à chacun de suivre des cours quotidiennement lorsqu'il en trouve le temps», souligne Mathieu Moreno. Pierre Hermé va par exemple donner 10 cours pour apprendre à pâtisser des desserts, tandis que Marc Levy partage une première session de 19 leçons autour de l'écriture d'un roman.

Avec cette levée de fonds, la start-up MentorShow entend poursuivre son développement et signer de nouvelles collaborations avec de grands noms, notamment étrangers. Et pourquoi pas suivre les pas des ed-tech phares de l'Hexagone comme Studi ?

Le marché mondial de l'apprentissage en ligne pourrait atteindre les 686,9 milliards de dollars d'ici à 2030, selon les projections du cabinet ReportLinker, annoncées en janvier dernier.