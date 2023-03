Star Wars : un «vrai» sabre laser rétractable présenté par Disney

Un sabre laser très réaliste issu de la saga Star Wars a été présenté par Disney lors de l'événement du SXSW organisé aux Etats-Unis.

Un objet aussi réaliste qu'à l'écran. Un sabre laser rétractable, issu de la saga Star Wars, a été présenté par le président de Walt Disney Parks and Resorts Josh D'Amaro, lors du SXSW (South by Southwest), un salon mêlant films, nouvelles technologies et innovations organisé aux Etats-Unis.

Sur les vidéos prises par plusieurs personnes présentes à Austin, au Texas, qui accueille l’événement du 10 au 19 mars, on peut voir le patron de Disney actionner la réplique du sabre, devant une foule ébahie.

A real lightsaber unveiled at #SXSW2023 pic.twitter.com/ckqfPiEKix — Star Wars Holocron (@sw_holocron) March 11, 2023

A ses côtés au moment de l’exhibition du prototype, Leslie Evans, directrice de la R&D pour Disney Imagineering, a reconnu que «c'était un projet difficile», et que l'ambition restait de «construire des moments cinématographiques dans le monde réel», d'après nos confrères américains de Deadline.

Une technologie incroyable

Cité par le Journal du Geek, spécialisé dans les nouvelles technologies, Deadline a en effet relayé une page du brevet du sabre laser, proposée par Google. Sur ce lien, on trouve notamment des schémas explicatifs du mécanisme, permettant à la «lame constituée d'une bande flexible de sources lumineuses», de se déployer et de se rétracter, dans la poignée de cette arme de Jedi.

«Pour étendre la lame, un moteur fourni dans la poignée déroule les membres de corps de lame des bobines. Chaque membre de corps de lame passe à travers un guidage de formation de lame, qui niche les membres de corps de lame semi-cylindriques ensemble comme ils quittent la poignée. Pour rétracter la lame, le processus est inversé. L’éclairage de la lame est réalisé avec une bande flexible de sources lumineuses», peut-on lire dans ce document demandé par Disney Entreprises Inc.

Cependant, si le président de Walt Disney Parks and Resorts Josh D'Amaro s'est félicité de «tenir un vrai sabre laser» et d'avoir, au passage, le «travail le plus cool du monde», ce dernier n'a pas annoncé une éventuelle date de commercialisation de ce sabre laser. Cette technologique est actuellement uniquement utilisée par les acteurs de l'expérience Star Wars : Galactic Starcruiser, proposée par le Disney's Hollywood Studio d'Orlando, aux Etats-Unis.