États-Unis : le patron de TikTok se défend face au Congrès américain

Le patron de TikTok, Shou Chew, a été entendu ce jeudi 23 mars par le Congrès américain, qui accuse le réseau social chinois d'être un agent à la botte de Pékin.

TikTok face aux représentants américains. Le Congrès des Etats-Unis a auditionné ce jeudi Shou Zi Chew, entrepreneur singapourien et actuel patron du réseau social chinois TikTok, que plusieurs élus accusent d'être une menace pour les Etats-Unis.

En effet, les Etats-Unis, ainsi que la Commission européenne et le Canada ont interdit l'utilisation du réseau social chinois pour leurs fonctionnaires, alors que l'application est accusée de récolter et de communiquer des données personnelles et privées à Pékin. Filiale du groupe chinois ByteDance, TikTok risque désormais l'interdiction totale aux Etats-Unis.

«ByteDance est redevable au Parti communiste chinois et ByteDance et TikTok, c'est la même chose», a attaqué d'emblée Cathy McMorris Rodgers, la présidente de la puissante commission parlementaire de l'Energie et du Commerce, qui a convoqué le dirigeant pour une audition.

les données américaines stockées aux Etats-Unis, promet TikTok

«Le gouvernement chinois ne possède pas et ne contrôle pas ByteDance. C'est une entreprise privée», s'est défendu Shou Chew. La représentante Anna Eshoo a qualifié ses arguments de «grotesques». «Je ne crois pas qu'il existe réellement un secteur privé en Chine», a-t-elle dit, évoquant la loi chinoise qui impose aux entreprises du pays de partager leurs données si Pékin leur demande.

TikTok CEO Shou Zi Chew made 4 commitments to U.S. lawmakers:





Prioritizing safety for young users



Firewall protection for U.S. user data



The app will remain a place for free expression & ‘will not be manipulated by any government’



Transparency pic.twitter.com/RT7RthgtI9 — NowThis (@nowthisnews) March 23, 2023

Sur le grill du Congrès, Shou Zi Chew a promis que d'ici à la fin de l'année, toutes les informations liées aux 150 millions d'utilisateurs américains seraient gérées uniquement depuis des serveurs du groupe texan Oracle, situés aux Etats-Unis.

Plusieurs projets de loi, soutenus à droite et à gauche, sont dans les tuyaux pour interdire TikTok. La Maison Blanche a laissé entendre que si TikTok restait dans le giron de ByteDance, elle serait interdite. Seule une cession de TikTok semble pouvoir sauver la présence de l'application sur les téléphones américains, mais celle-ci relève du casse-tête.

Le patron singapourien, ancien étudiant de Harvard, a aussi affronté de nombreuses questions sur les responsabilités de TikTok concernant la santé mentale et physique des plus jeunes, des risques d'addiction aux dangereux défis que se lancent les utilisateurs.

«Votre entreprise a détruit leurs vies», a déclaré Gus Bilirakis, en désignant les parents d'un adolescent mort, venus assister à l'audition. Ils ont porté plainte contre la plate-forme, qu'ils accusent d'avoir montré des milliers de vidéos non sollicitées sur le suicide à leur fils.