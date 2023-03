TikTok, Netflix, Candy Crush... bannis des téléphones des fonctionnaires français

Le gouvernement a annoncé l'interdiction de l'installation et l'utilisation d'applications «récréatives» telles que TikTok, Netflix, Twitter ou encore Candy Crush sur les téléphones professionnels des fonctionnaires.

TikTok, Netflix, Twitter et même le jeu vidéo Candy Crush ne devront plus figurer parmi les applications téléchargées sur les téléphones professionnels des fonctionnaires. Pour les 2,5 millions d'agents de la fonction publique, il est désormais interdit d'installer ou d'utiliser ces applications dites «récréatives», comme l'a annoncé le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guerini, vendredi 24 mars.

Pour garantir la cybersécurité de nos administrations et de nos agents publics, le @gouvernementFR a décidé d’interdire les applications récréatives comme TikTok, sur les téléphones professionnels des fonctionnaires d’État. @jnbarrot pic.twitter.com/avxtpKZ6uu — Stanislas Guerini (@StanGuerini) March 24, 2023

Ces applications présentent «des risques en matière de cybersécurité et de protection des données des agents publics et de l'administration», a indiqué le gouvernement dans un communiqué de presse.

Pointant du doigt les applications récréatives, le gouvernement n'a toutefois pas encore dressé de liste précise des applications interdites, ni annoncé le nombre de téléphones professionnels concernés. Il est à noter que seules quelques dérogations individuelles pourront être accordées pour des besoins de communication institutionnelle par exemple, selon le ministère, puisque de nombreux comptes servent à diffuser des contenus auprès du grand public toujours friands des réseaux sociaux.

TikTok déjà interdit par plusieurs pays

A l'instar du Parlement et de la Commission européenne, qui ont déjà interdit le réseau social TikTok aux fonctionnaires et employés des institutions, en février et mars dernier. L'application est soupçonnée de récupérer les données personnelles des utilisateurs.

Début janvier, Joe Biden avait également interdit TikTok sur les appareils des fonctionnaires de l'Etat fédéral américain. Depuis, le Canada, le Royaume-Uni ou encore la Belgique ont suivi le pas.