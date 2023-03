Apple Music Classical : que propose cette nouvelle appli musicale ?

Musique maestro ! Apple lance ce mardi 28 mars un nouveau service de streaming audio entièrement dédié à la musique classique, en complément de son offre principale. Sans surcoût, il faut néanmoins être déjà abonné à Apple Music pour en profiter.

Mozart, Beethoven, Tchaïkovsky, Chopin, Vivaldi, Bach... Tous les grands noms de la musique classique et baroque ont désormais leur propre application chez Apple. La firme à la pomme a lancé ce mardi 28 mars Apple Music Classical, qui réuni plus de 5 millions de morceaux en haute fidélité (jusqu'à 192 kHz/24 bit Hi-Res Lossless) pour les mélomanes amateurs du genre. Certains enregistrements seront même mis en avant avec le format Dolby Atmos pour un son audio 3D.

Si toutes ces œuvres se retrouvent déjà dans le catalogue Apple Music, la marque a choisi de mettre en lumière une application dédiée pour permettre aux audiophiles de mieux s'y retrouver. Une méthode de curation particulière est mise en avant pour découvrir les compositeurs les plus célèbres, mais aussi aborder la face moderne des ensembles orchestraux.

Des contenus inédits

«Apple travaille en étroite collaboration avec certains des artistes de musique classique les plus prolifiques, et quelques unes des institutions de musique classique les plus renommées au monde pour offrir aux auditeurs d'Apple Music Classical des contenus et des enregistrements inédits, uniques et exclusifs lors du lancement et au-delà», précise la société californienne dans un communiqué.

© Apple

La curation des titres recommandés, parmi plus de 20.000 compositeurs, est en outre réalisée par une équipe de musiciens déjà passionnés par le classique et le baroque. Des artistes reconnus participeront également à la curation et proposeront leurs playlists.

Outre des choix éditoriaux plus poussés, ce service de streaming ambitionne de proposer des «milliers d'album exclusifs». Le moteur de recherche est aussi pensé pour retrouver certains enregistrements spécifiques, comme par chef d'orchestre ou encore par numéro de catalogue.

Apple partagera également régulièrement des mises à jour et des trouvailles sur un compte twitter dédié @appleclassical. Il est à noter qu'Apple Music Classical est pour l'heure uniquement disponible sur iOS, la version Android est attendue dans un second temps, sans date précise.