Whatsapp : cette prochaine évolution qui permettrait de cacher certains messages

Plusieurs captures d’écran publiées par le site américain WAbetainfo ont dévoilé une nouvelle fonctionnalité à venir de WhatsApp, qui devrait permettre aux usagers de cacher certaines discussions.

Des échanges à l’abri des regards indiscrets. Le site américain WABetainfo a publié deux captures d’écran sur lesquelles on reconnaît l’interface de WhatsApp, dotée d’une toute nouvelle fonctionnalité qui pourrait permettre de cacher et de verrouiller certaines discussions grâce à un code.

Cette mise à jour fonctionnerait ainsi pour les messages textuels, mais aussi pour les photos, les vidéos et les notifications. Une fois ce paramètre activé pour une discussion, les médias reçus ne seraient ni affichés dans la galerie, ni enregistrés dans le téléphone.

Par ailleurs, les conversations sélectionnées et verrouillées par un usager seront séparées des autres au sein de l’application. Pour l’heure, aucune date de déploiement de la mise à jour n’a été révélée par l’application.

En attendant, les internautes peuvent masquer les échanges de leur choix sur WhatsApp, en les classant dans le dossier «archives» pour en limiter la visibilité.