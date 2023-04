GPT-5 : à quoi s'attendre pour la prochaine IA de ChatGPT ?

Actuellement animé par la version GPT-4, ChatGPT pourrait évoluer avec une nouvelle mise à jour, GPT-5, avant la fin de l'année.

A peine arrivé, déjà remplacé ? Le robot conversationnel ChatGPT, créé par la société américaine OpenAI, a été mis à jour le 14 mars dernier par l'intelligence artificielle GPT-4. Mais une nouvelle version devrait voir le jour d'ici à quelques mois, d'après le site spécialisé PhonAndroid.

«On m'a dit que GPT-5 devrait terminer sa formation en décembre et qu’OpenAI s'attend à ce qu'il atteigne l'AGI» a tweeté Siqi Chen, investisseur dans l'intelligence artificielle.

— Siqi Chen (@blader) March 27, 2023