Intelligence artificielle : Elon Musk dit travailler sur la sienne, «Truth GPT»

Elon Musk a annoncé, lundi 17 avril, être en train de travailler sur sa propre intelligence artificielle, appelée «TruthGPT».

«Une IA qui recherche la vérité». Invité sur la chaîne d'information américaine Fox News, Elon Musk a confié le développement de son intelligence artificielle «TruthGPT».

Elon Musk said he plans to create an alternative to ChatGPT that he is calling "TruthGPT", which will be a "maximum truth-seeking AI that tries to understand the nature of the universe.”





