Twitter : le réseau social retire les anciens badges bleus, autrefois gages de notoriété et d'authenticité

Depuis jeudi soir, Twitter a commencé à retirer la coche bleue derrière le nom de certains internautes, qui notifiait jusqu'à maintenant le statut de «compte certifié». Désormais, ce gage de crédibilité est réservé aux personnes qui paient 8 dollars par mois pour être certifié.

Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais un grand nombre de médias et de personnalités ont perdu cette nuit leurs badges bleus, autrefois gage de crédibilité sur Twitter. En effet, la plate-forme a enfin mis la menace d'Elon Musk à exécution et retiré le badge à ceux qui refusent de payer.

Le badge a ainsi disparu des comptes de personnalités comme Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, Bill Gates ou encore Lady Gaga, ainsi que de ceux de nombreux journalistes, professeurs et militants. Même @jack, le compte du cofondateur de Twitter Jack Dorsey, a été dépouillé.

Du côté des politiques, beaucoup d'élus l'ont aussi perdu, mais certains ont obtenu dans la foulée la coche grise, réservée aux comptes du gouvernement ou de certaines organisations.

Le badge bleu signale désormais les utilisateurs qui paient huit dollars par mois pour avoir cette distinction et d'autres avantages de «Twitter Blue» (plus de visibilité, des privilèges techniques, moins de publicités), comme Donald Trump Junior ou le Dalaï Lama. «Je sais qu'on va me juger parce que j'ai la coche bleue, mais tant pis, j'ai besoin du bouton pour éditer mes tweets», a tweeté Marques Brownlee, un créateur de contenus suivi par 6 millions d'utilisateurs.

I understand that I will now be judged for the blue check, but I need to accept that because I still need the edit button pic.twitter.com/KfZRZCvAPW — Marques Brownlee (@MKBHD) April 20, 2023

certaines personnalités encore certifiées par Elon Musk

D'autres ont fait part de leur étonnement, comme l'auteur à succès Stephen King, suivi par 7 millions de personnes. «Mon compte Twitter dit que j'ai souscrit à Twitter Blue. C'est faux. Mon compte Twitter dit que j'ai donné un numéro de téléphone (pour l'authentification, ndlr). C'est faux», a-t-il déclaré sur la plate-forme jeudi. «Je vous en prie, namaste», lui a répondu Elon Musk. Le patron a en effet indiqué dans un autre tweet qu'il «payait personnellement pour quelques abonnements».

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.



My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

«Twitter verified», le compte de l'abonnement payant à Twitter Blue, avait prévenu mercredi que le réseau social retirerait le lendemain les badges bleus obtenus avant qu'Elon Musk ne rachète l'entreprise, fin octobre, et n'impose sa vision à rebours de la précédente philosophie. «Pour rester authentifiés sur Twitter, les individus peuvent s'abonner à Twitter Blue ici», avait précisé le compte officiel.

Et la date n'a pas été choisie au hasard : le 20 avril, prononcé 4/20 en anglais, est synonyme de cannabis aux Etats-Unis. Et le patron de Tesla et SpaceX raffole des blagues sur ce sujet, au point d'avoir racheté la plate-forme à 54,20 dollars par action. Selon Elon Musk, l'abonnement doit aussi permettre de lutter contre les faux profils et les comptes automatisés, et de diversifier les revenus.