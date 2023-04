Voici les 10 pays avec la connexion Internet la plus rapide au monde

La société Ookla, qui analyse la performance d'accès à Internet dans le monde, fournit un classement des pays qui ont la connexion internet la plus rapide. La France n'est pas dans le top 10.

Rien de pire qu'une page web qui met du temps à charger. Aujourd'hui, nous sommes tous à la recherche du réseau et de l'appareil le plus performant, à la milliseconde près, qui nous permet de patienter le moins longtemps pour avoir accès à internet. Une vidéo trop longue à charger et on s'arrache les cheveux !

Mais certains pays sont plus performants que d'autres. Voici le classement des 10 pays qui ont le meilleur accès à internet. Ce classement ne concerne que les postes fixes, le classement mobile étant légèrement différent.

Pour que même les non-initiés puissent comprendre ce classement, il y a quelques termes à comprendre en premier lieu.

Les Mbps correspondent aux mégabits par secondes. Un mégabit est une unité de mesure de la taille des données.

Le temps de latence, c'est la mesure de la durée d'attente entre une information entrante et sa réponse. C'est-à-dire le temps que va mettre votre ordinateur, téléphone ou tablette à traiter les informations dont vous avez besoin ou que vous lui donnez.

Singapour

Singapour est le champion du monde de vitesse sur internet ! Que ce soit pour télécharger un contenu sur internet ou pour en exporter un depuis votre poste fixe, c'est à Singapour que c'est le plus rapide. En effet, le temps de latence n'est que de 4 ms, soit 0,004 seconde. La vitesse de téléchargement est de 235,40 Mbps et de 200,71 Mbps pour les transferts.

En revanche, la cité-État est loin d'être en première place en ce qui concerne le classement sur mobile. Elle y est placée 22ᵉ.

Émirats arabes unis

Juste derrière Singapour, il y a les Émirats Arabes Unis. Ses internautes n'ont pas de quoi rougir face à ceux qui sont juste au-dessus dans le classement puisque le temps de latence n'y est que de 5 ms. La vitesse de téléchargement est de 221,87 Mbps et de 103,43 Mbps pour les transferts.

De plus, le pays est premier du classement de rapidité sur mobile.

Chili

Très légèrement derrière les Émirats Arabes Unis, le Chili bénéficie également d'une très bonne connexion à internet en moyenne. Les utilisateurs d'internet sur un poste fixe bénéficient d'un temps de latence de 6 ms. La vitesse de téléchargement est de 220,39 Mbps et de 129,7 Mbps pour les transferts.

Le classement est largement moins bon en ce qui concerne la connexion sur mobile. En effet, le Chili est 73ᵉ !

Chine

La Chine se classe juste après le Chili, mais la vitesse d'exécution des taches sur internet y est beaucoup moins bonne. Le temps de latence y est de 13 ms sur un poste fixe. La vitesse de téléchargement est de 216,83 Mbps et de 38,44 Mbps pour les transferts.

Pour le mobile, elle est 8ᵉ du classement.

Danemark

Le Danemark est 5ᵉ des classements fixe et mobile. C'est peut-être le pays qui a le meilleur compromis. La rapidité de téléchargement est très bonne puisqu'elle est de 7 ms. La vitesse de téléchargement est de 203,78 Mbps et de 109,86 Mbps pour les transferts.

Thaïlande

La Thaïlande se classe, elle aussi, très haut ! Le temps de latence pour les internautes sur un poste fixe est de 5 ms, la vitesse de téléchargement est de 201,02 Mbps et de 172,89 Mbps pour les transferts.

Elle est beaucoup plus loin dans le classement mobile puisqu'elle est 53ᵉ.

Monaco

La principauté est bien plus haute que la France dans le classement, alors qu'elles sont voisines. Le temps de latence y est de 5 ms, la vitesse de téléchargement est de 199,19 Mbps et de 137,20 Mbps pour les transferts.

Monaco n'est, en revanche, pas dans le classement mobile.

États-Unis

On aurait pu croire que le pays qui abrite la Silicon Valley serait bien plus haut dans le classement ! Pourtant, les États-Unis ne sont pas les meilleurs, bien que leur place reste tout de même élevée. Le temps de latence y est de 13 ms, le temps de téléchargement de 197,84 Mbps, et de 23,2 Mbps pour les transferts.

Le pays qui a vu naître les plus grandes technologies se classe 19ᵉ dans le classement mobile.

Hong-Kong

Avant-dernier du Top 10, Hong Kong fait tout de même de belles performances avec son réseau internet fixe. Le temps de latence y est de 4 ms, le temps de téléchargement est de 197,24 Mbps, et de 139,34 pour les transferts.

Hong-Kong se place 40ᵉ du classement mobile.

Roumanie

Enfin, les internautes en Roumanie bénéficient d'une connexion fixe à internet qui n'a pas à rougir face aux autres.

Le temps de latence y est de 5 ms, le temps de téléchargement de 179,65 Mbps et de 112,44 pour les transferts.