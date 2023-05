Cybersécurité : attention, ces mots de passe liés à Star Wars sont souvent piratés

Gare aux mots de passe liés à l'univers de Star Wars, car ils sont vulnérables. Alors que ce jeudi 4 mai, les fans fêtent la journée mondiale dédiée à cette saga culte, la société spécialisée en cybersécurité Specops publie un rapport inquiétant.

La Force n'est pas vraiment avec les mots de passe liés à Star Wars. Au cours des derniers mois, l’équipe de recherche de Specops Software, une société spécialisée dans la cybersécurité, a analysé plus de 800 millions de mots de passe compromis à travers le monde. Parmi ce total, un chiffre important était lié à l'usage de mots de passe inspirés directement de l'univers Star Wars.

La liste dévoile plusieurs mots de passe vulnérables. On découvre ainsi que le mot «Yoda» y apparaît près de 37.000 fois, tandis que le choix de «starwars», écrit en un seul mot, a été adopté plus de 22.000 fois, tout comme l'usage d'«ewok», qui est apparu à plus de 17.000 reprises.

Des mots communs donc vulnérables

Specops avertit ainsi les fans de sa célèbre saga. Son analyse des password les plus vulnérables pointe du doigt vingt mots qui sont liés à ce Space Opera trouvés dans les listes de mots de passe piratés. Outre Yoda, starwars et ewok, les mots suivants ont été relevés et apparaissent eux aussi comme les plus piratés : hansolo, darthvader, bobafett, darthmaul, grogu, obiwankenobi, lukeskywalker, macewindu, anewhope, plokoon, mandalorian, princessleia, kyloren, kuiil, iamyourfather, quigonjinn ou encore rogueone.

De manière générale, Specops rappelle que les mots de passe liés à des œuvres ou des sports populaires sont souvent source d'inspiration. Toutefois, c'est justement cette popularité que les cybercriminels retiennent pour monter des attaques exploitant les mots les plus communs, donc vulnérables. C'est le cas également des mots de passe liés à l'univers du football.