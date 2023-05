Voici les 5 pays où le coût de l'Internet mobile est le plus élevé, selon cette étude

Tous les smartphones ont désormais accès à un réseau (4G ou 5G) pour télécharger des données numériques. Mais selon une étude, nous ne sommes pas tous égaux face au prix des forfaits internet. Voici les 5 pays où son coût est le plus élevé.

Certains doivent débourser une petite fortune. Instagram, WhatsApp ou Twitter : ces applis nécessitent de données cellulaires pour pouvoir fonctionner. A travers le monde, le coût de l'Internet mobile peut varier selon les infrastructures du pays. Découvrez les 5 pays où son prix est le plus important.

corée du sud

Il s'agit du pays où avoir accès à Internet sur mobile coûte le plus cher. Il faut débourser 12,50 euros par gigaoctet (Go), d'après l'étude du site de comparaison Cable.co.uk. Pour un forfait mensuel avec 50 Go, il faudrait donc débourser, en théorie, 625 euros par mois.

suisse

Pour avoir accès à Internet en Suisse, il faut compter 7,34 euros pour 1 Go. Un coût moins élevé qu'en Corée du Sud mais qui reste au dessus de la moyenne mondiale se situant à 3,11 euros.

canada

Le Canada figure lui aussi dans la liste des pays où la note est salée : 5,92 euros le gigaoctet outre-Atlantique. Il est suivi de près par son pays frontalier.

états-unis

On ne compte que 22 centimes de différence avec le Canada, soit 5,60 euros le gigaoctet. L'Amérique du Nord est particulièrement chère en termes de données mobiles, malgré des infrastructures modernes, cela s'explique par la volonté des sociétés de télécommunications à rentabiliser leurs offres.

japon

Au pays du Soleil levant, le gigaoctet avoisine les 3,60 euros. Pays développé, le Japon a également fait le choix de proposer un service au-dessus de la moyenne.

A titre de comparaison, l'Israël et l'Italie sont les pays où l'Internet mobile est le moins cher : on peut compter 0,04 d'euro pour le premier et 0,12 d'euros pour le second pour un gigaoctet. La France n'est pas loin puisque les Français dépensent 0,24 centimes d'euros par gigaoctet de données mobiles consommées.