Twitter : qui est Linda Yaccarino, la nouvelle patronne du réseau social nommée par Elon Musk ?

Alors qu’il a déclaré à plusieurs reprises ne pas être le PDG définitif de Twitter, Elon Musk a annoncé la nomination de Linda Yaccarino comme nouvelle directrice générale du réseau social.

Il l’avait annoncé, c’est chose faite. Le milliardaire américain Elon Musk va quitter la direction générale de Twitter dans six semaines. Il laissera ainsi la place à une nouvelle dirigeante, Linda Yaccarino, figure incontournable de l’industrie des médias et de la publicité.

«Je suis ravi d'accueillir Linda Yaccarino en tant que nouvelle PDG de Twitter ! Elle se concentrera principalement sur les opérations commerciales, tandis que je me concentrerai sur la conception de produits et les nouvelles technologies», a-t-il tweeté.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.





Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023