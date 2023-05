Voici les 5 pays où le coût de l'Internet mobile est le moins élevé, selon une étude

Une récente étude a répertorié les différences des coûts des données mobiles à travers le monde, en tenant compte du prix moyen d'un gigaoctet (1 Go). Cinq pays se démarquent ainsi par des coût d'accès à Internet très abordables.

Le géant britannique de la comparaison des prix liés aux offres Internet et abonnements télévisés Cable.co.uk a publié le classement des pays dans lesquels le coût des données mobiles est le moins cher. Voici les cinq pays qui proposent les tarifs les plus attractifs.

israël

D'après les données du comparateur, les trois quarts des Israéliens possèdent un smartphone, et peuvent compter sur un accès à Internet au prix le plus bas au monde. En effet, le prix d'un gigaoctet (Go) en Israël est en moyenne de 0,037 euro, ce qui fixe, en théorie le forfait mobile de 50 Go de données mobiles à seulement 1,85 euro par mois.

italie

L'Italie est le premier pays européen de ce classement et se démarque par des coûts d'accès à Internet via smartphones très compétitifs. En effet le prix du Go est en moyenne fixé à 0,11 euro. Cela s'explique notamment par l'importance des infrastructures dédiées. «Une douzaine de fournisseurs populaires en Italie offrent collectivement certaines des données les moins chères au monde», a expliqué Cable.co.uk, qui précise que la 5G est «désormais disponible pour environ 95% de la population, aux côtés de la 4G omniprésente».

Saint-marin

Le petit pays niché au cœur de l'Italie reste un modèle de la couverture Internet sur son territoire. En effet, Saint-Marin a été le premier état européen à «disposer d'un réseau 5G», établi par le géant italien des télécommunications TIM. Un gigaoctet de données mobiles coûte 0,13 euro à Saint-Marin, l'un des seuls pays à permettre une couverture 5G à 100% à sa population.

fidji

La nation insulaire située à l'Est de l'Australie, en Océanie, peut elle aussi se targuer de proposer des prix bas dans l'accès à Internet. Le coût d'un Go de données mobiles est évalué à 0,16 euro selon Cable.co.uk.

inde

À la cinquième place de ce classement on retrouve l'Inde, pays émergent qui affiche un accès à Internet depuis un mobile à bas prix. Selon le comparateur, «une grande partie de la population indienne dépend des données mobiles pour se connecter, ce qui alimente la demande et maintient donc les prix bas», peut-on lire. En Inde, le prix d'un gigaoctet (Go) est fixé à 0,16 euro.