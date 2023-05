Google : pourquoi des millions d'adresses Gmail vont-elles disparaître ?

L’entreprise américaine Google a annoncé qu’elle pourrait supprimer les comptes «Gmail», «YouTube» et «Google Photos» qui n’ont pas été utilisés depuis au moins deux ans, à partir du mois de décembre 2023.

Suppression des comptes inactifs. Google a annoncé qu’il souhaitait modifier sa politique et engager la suppression de tous les comptes Gmail, YouTube et Google Photos qui ne sont pas utilisés depuis au moins deux ans, rapporte Forbes. Pour éviter toute suppression automatique, il suffit de se connecter une fois sur son compte.

«A partir de cette année, si un compte Google n’a pas été utilisé ou connecté depuis au moins deux ans, nous pourrons supprimer le compte et son contenu, y compris le contenu de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube et Google Photos», a déclaré Ruth Kricheli, la vice-présidente de la gestion des produits chez Google, dans un communiqué.

Ruth Kricheli a également expliqué qu’il s’agissait d’un changement de politique qui s’adresse uniquement aux comptes personnels et non aux comptes professionnels, et qu’il débutera seulement au cours du mois de décembre 2023, afin de laisser un peu de temps aux utilisateurs pour entamer les démarches nécessaires s’ils souhaitent conserver leur compte.

Un renforcement de la sécurité

La raison de cette suppression massive résulte d’une volonté d’effectuer un renforcement de la sécurité des comptes Google. Les comptes inactifs sont en effet moins susceptibles de faire l’objet d’une authentification multifactorielle, un outil largement déployé depuis une dizaine d’années, qui permet de protéger efficacement contre les pirates informatiques.

«Notre analyse interne montre que les comptes abandonnés ont au moins 10 fois moins de chances que les comptes actifs de disposer d’une vérification en deux étapes. Cela signifie que ces comptes sont souvent vulnérables et qu’une fois qu’un compte est compromis, il peut être utilisé à des fins diverses, du vol d’identité à un vecteur de contenu indésirable ou même malveillant, comme le spam», a expliqué Ruth Kricheli.

Google indique qu’il commencera par supprimer les comptes qui ont été créés mais qui n’ont jamais été utilisés, avant de s’attaquer progressivement aux autres comptes. L’entreprise enverra également des avertissements annonçant la suppression d’un compte, ce que ne verront probablement pas les personnes qui ont abandonné leur compte. Mais le géant de la technologie enverra également un avertissement à l’adresse de récupération du compte, fournie lors de l’inscription.

Enfin, si un compte est supprimé, il ne pourra pas être récupéré par quelqu’un d’autre. Ce compte n’existera tout simplement plus.