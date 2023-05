Interface cerveau-machine : voici toutes les avancées que permettrait Neuralink, la start-up d'Elon Musk

Neuralink a annoncé qu'elle avait reçu l'accord des autorités sanitaires américaines pour tester ses implants cérébraux connectés sur des humains. Mais quelles sont les avancées vraiment possibles ?

Lancée en 2016, Neuralink fait partie des multiples entreprises créées par l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. L’objectif ? Concevoir des interfaces cerveau-machine, de manière à augmenter nos capacités intellectuelles et notre mémoire notamment.

Pour créer une interface cerveau-machine, l’idée est d’implanter des fils très fins dans le tissu cérébral, à travers un procédé similaire à de la couture en dentelle. Ces fils feraient entre 4 à 6 μm, soit quatre fois plus fin qu’un cheveux.

Un apport médical

«C’est important pour nous de régler les maladies associées au cerveau», a déclaré Elon Musk. En effet, La volonté de Neuralink est, à court terme, d’apporter des solutions efficaces au cancer ou à la maladie de Parkinson. Mais cela implique aussi tout ce qui concerne les nerfs, si l’on se brise le cou ou la colonne vertébrale. «Nous pouvons résoudre tout cela... avec une puce.»

Dans une interview au New York Times, le cofondateur de la startup, Max Hodak, a ajouté que les applications médicales de Neuralink pourraient être pour bientôt, et capables de résoudre des déficiences visuelles ou auditives, tout comme rétablir des fonctions motrices perdues grâce à des prothèses.

L’équipe de Neuralink cherche avant tout à aider les personnes handicapées, notamment celles qui sont paralysées. Selon elle, la technologie pourrait leur permettre de retrouver leur indépendance en pensant à une action et en la voyant s’exécuter. Une manière d'interagir avec leur environnement ou encore de contrôler des membres artificiels.

Fin novembre, la start-up avait aussi fait le point sur ses dernières avancées dans la conception d'un robot-chirurgien et le développement d'autres implants, à installer dans la moelle épinière ou les yeux, pour rendre la mobilité ou la vision.

Un renforcement des capacités intellectuelles

Neuralink doit être compris comme un projet voulant créer une connexion entre le cerveau humain et la technologie. Un des principaux objectifs est également d'aider les gens à communiquer par le biais de messages textuels ou vocaux.

Elon Musk y voit une fusion de l’intelligence artificielle et de l’homme. En réalité, cette façon de raisonner relève du transhumanisme. Ce mouvement entend améliorer toutes les capacités humaines, aussi bien cérébrales que physiques, à l’aide des technosciences. Une sorte d’humain augmenté.

Son objectif à moyen terme est le développement d'implants dans nos cerveaux de manière à augmenter nos capacités intellectuelles et notre mémoire, pour nous permettre de lutter et d’être compétitif face à l’intelligence artificielle.

Une technologie qui, selon les experts, pourrait rétablir une certaine égalité des chances, notamment chez les enfants, en matière de capacité et de mémoire.

Pour ce qui est de son fonctionnement, le site web de Neuralink évoque la possibilité de contrôler un appareil iOS, un clavier ou une souris Bluetooth en pensant simplement à ce que vous voulez faire. Une application a été développée pour entraîner votre cerveau à effectuer des actions telles que déplacer un curseur, et elle contiendra des jeux qui vous aideront à améliorer votre vitesse et votre précision.

Au-delà des polémiques sur le bien-être animal qui font suite aux différents tests d’implants effectués sur des cochons et des singes, cette nouvelle technologie en cours de développement pose des questions éthiques et politiques. Des questions qui deviendront encore plus centrales une fois les premiers tests sur l’homme effectués.