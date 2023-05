ChatGPT : comment télécharger l'application sur son iPhone

Après le lancement de son intelligence artificielle en novembre dernier, ChatGPT déploie son application mobile, voici comment la télécharger.

Une semaine après son lancement aux Etats-Unis, l’application mobile officielle ChatGPT est lancée dans 11 pays supplémentaires par OpenAI. Et la France fait partie de la liste.

Pour le moment, seuls les utilisateurs d’iPhone sous iOS 16.1 peuvent télécharger l’application dès maintenant, uniquement disponible sur l’App Store. Pour les utilisateurs d’Android, OpenAI a précisé que ChatGPT arriverait «bientôt sur vos appareils».

Au-delà d’une meilleure ergonomie, l’application ChatGPT présente l’avantage important de pouvoir converser avec le chatbot sans taper le moindre mot. En effet, vous allez pouvoir échanger directement avec votre voix grâce à un système de reconnaissance vocale open source développé par OpenAI, qui fonctionne dans 99 langues.

US users can download the app here: https://t.co/r4NyWfui8B

— OpenAI (@OpenAI) May 18, 2023