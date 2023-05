Orange : le réseau téléphonique victime d'une vaste panne

Depuis le milieu d'après-midi ce mardi 30 mai, le réseau téléphonique de l'opérateur Orange est victime d'une panne affectant les appels.

Les utilisateurs d'Orange ont dû le remarquer : depuis plusieurs heures, il était difficile de passer ou recevoir des appels. Et pour cause, «les appels via le réseau mobile d'Orange en France sont perturbés depuis le milieu d'après-midi», a indiqué ce mardi soir un porte-parole de l'opérateur. «Les services de téléphonie fixe et Internet sur mobile sont pleinement fonctionnels», a-t-il poursuivi.

«En cas d'urgence, Orange recommande de joindre le 112 dont le fonctionnement est normal. Un impact limité peut perturber les appels vers les autres numéros d'urgence (15, 17, 18)», a ajouté le porte-parole. «Orange est pleinement mobilisé afin de rétablir les appels dans les plus brefs délais. Des investigations sont en cours afin de déterminer l'origine de cet incident», a encore ajouté la même source.

En juin 2021, l'opérateur Orange avait connu d'importants dysfonctionnements inédits des numéros d'urgence -- les numéros 15, 17, 18 et 112 étaient pour beaucoup de Français inaccessibles ou joignables seulement après de multiples tentatives.