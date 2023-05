Orange : retour à la normale après une vaste panne sur le réseau téléphonique

Pendant plusieurs heures, depuis le milieu d'après-midi de ce mardi 30 mai, le réseau téléphonique de l'opérateur Orange a été victime d'une panne affectant les appels. Le retour à la normale a été constaté dans la soirée.

Les utilisateurs d'Orange ont dû le remarquer : pendant plusieurs heures, il était difficile de passer ou recevoir des appels ce mardi. Mais la panne affectant le réseau mobile a pris fin en milieu de soirée.

«Retour à la normale : depuis 20h30, tous les services d'Orange sont de nouveau fonctionnels», a tweeté l'opérateur, précisant que le réseau restait «sous vigilance durant les prochaines heures».

L'opérateur n'a toutefois pas précisé l'origine de cette vaste panne.

Quelques heures plus tôt, un porte-parole avait indiqué que «les appels via le réseau mobile d'Orange en France étaient perturbés depuis le milieu d'après-midi». «Les services de téléphonie fixe et Internet sur mobile sont pleinement fonctionnels», avait-il ajouté.

«En cas d'urgence, Orange recommande de joindre le 112 dont le fonctionnement est normal», avait souligné l'opérateur.

En juin 2021, Orange avait connu d'importants dysfonctionnements inédits des numéros d'urgence -- les numéros 15, 17, 18 et 112 étaient pour beaucoup de Français inaccessibles ou joignables seulement après de multiples tentatives.