Mort de Twisten à 19 ans : ce que l'on sait de la disparition du célèbre joueur e-sport de l'équipe Vitality

Mercredi 7 juin, l’équipe Vitality a annoncé le décès de Twisten. Âgé de 19 ans, le célèbre joueur de e-sport se battait contre une dépression depuis plusieurs années.

Une disparition tragique. C’est une bien triste nouvelle qu’a annoncée le club d’e-sport Vitality, qui a perdu un de ses meilleurs éléments : «C’est avec une tristesse infinie et le cœur lourd que nous avons appris le décès de notre joueur Valorant Karel "Twisten" Asenbrener la nuit dernière», peut-on lire dans un communiqué posté mercredi 7 juin sur Twitter.

Le joueur tchèque de 19 ans avait avait rejoint l’équipe de e-sport en novembre dernier et évoluait au plus haut niveau à l’échelle européenne, sur le jeu de tir.

«Nos premières pensées vont à sa famille, ses amis et ses coéquipiers», a poursuivi Vitality, mentionnant que toute communication annexe serait interrompue pour la journée.

La cause officielle du décès de Twister n’a pas été dévoilée. Toutefois, le joueur de e-sport souffrait d’une dépression sévère depuis plusieurs années.

Mental health continues to be an extremely important topic for everyone in esports and in life. If you are struggling please reach out to someone to talk, it is never too late https://t.co/Ls99EutVtq

— Team Vitality (@TeamVitality) June 7, 2023