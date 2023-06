Voici les meilleurs smartphones de 2023 selon votre budget

De nouveaux smartphones ont été dévoilés durant le premier semestre de l'année, tandis que le marché se resserre autour de quelques marques. Voici les meilleurs mobiles en fonction de votre budget.

Il y a du changement sur le marché des smartphones. En France, plusieurs marques seraient sur le départ, dont Oppo, OnePlus et Vivo. Trois marques du géant chinois BBK qui pourraient quitter certains pays d'Europe dans les prochains mois, tandis qu'une quatrième marque du groupe, Realme, serait elle aussi confrontée à des problèmes. Si aucune annonce officielle n'a encore été faite, le marché des mobiles pourrait être resserré autour de quelques acteurs. Il n'empêche, les smartphones restent encore au cœur de nos vies et CNEWS livre ici une sélection de mobiles - à jour au 22 juin - adaptée à tous les budgets.

Les tarifs mentionnés font référence aux prix de vente conseillés et ne tiennent pas compte des offres proposées par les revendeurs.

A moins de 500 euros

Honor 90 Lite

A partir du 6 juillet prochain, Honor lancera son modèle Honor 90 Lite avec un prix d'entrée de gamme à moins de 300 euros. Un prix attractif d'autant plus qu'il s'agit du premier mobile 5G à intégrer un capteur de 100 Mpixels dans cette gamme de prix. Sa dalle de 6,7 pouces propose même un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avec un design élégant et des coloris branchés, l'appareil se positionne donc pour séduire un public jeune, avec en ligne de mire le marché de la rentrée et des premiers smartphones des collèges et lycées. A noter, le modèle milieu de gamme Honor 90 est également prévu, mieux pourvu d'un point de vue technique avec un bel équipement photo, pour un tarif qui n'a pas encore été communiqué, mais qui devrait rester abordable.

Honor 90 Lite, Honor, à partir de 299 euros

Sony Xperia 10 V

Dans le segment des appareils à moins de 500 euros, Sony place son Xperia 10 V. Lancé mi-juin, ce smartphone est proposé avec des couleurs classiques et pop, mais est surtout pensé pour les amateurs de séries et de films à visionner en toute intimité. La marque propose en effet un écran Oled de 6,1 pouces d'excellente facture et surtout très lumineux par rapport à la concurrence, tandis qu'elle met son savoir-faire audio dans la balance avec un traitement sonore exemplaire (une prise mini-jack est même toujours présente pour les casques filaires, en plus du Bluetooth). Le tout est couplé à une batterie de 5.000 mAh pour assurer une autonomie d'une trentaine d'heures en lecture vidéo continue. La partie photo n'est pas en reste avec un bon compromis.

Xperia 10 V, Sony, 449 euros

nothing phone (1)

Nouveau venu sur le marché des smartphones, la marque londonienne Nothing a su capter les regards avec un mobile tout en transparence, au design à la fois pop et sobre. Car cette transparence est mise au profit d'un système lumineux qui n'est pas sans rappeler une ambiance néon. Un jeu de couleurs est visible et permet par exemple d'identifier un correspondant grâce à sa teinte associée ou bien encore de connaître le niveau de charge de la batterie. L'écran Oled de 6,55 pouces est impeccable et le double appareil photo de 50 Mpixels chacun promet une belle prestation. De quoi se distinguer sur ce marché, d'autant que l'appareil mise en grande partie sur des matériaux recyclés pour se donner une image plus écoresponsable. A noter que le 11 juillet prochain, la marque dévoilera le Nothing Phone (2) qui promet de belles évolutions.

Phone (1), Nothing, à partir de 469 euros

A moins de 1.000 euros

Motorola Edge 40

Motorola a lancé en mai dernier son modèle Edge 40. Un smartphone embarquant de belles technologies pour un prix contenu. Il affiche une dalle incurvée de 6,5 pouces montant à 144 Hz. Motorola intègre un équipement photo polyvalent, avec un capteur principal de 50 Mpixels doté d'une ouverture f/1.47 pour faire entrer un maximum de lumière même dans des conditions nocturnes, ainsi qu'un téléobjectif de 13 Mpixels spécialisé aussi bien dans l'ultra grand angle que le mode macro, tandis que la partie selfie est assuré par un capteur de 32 Mpixels.

Edge 40, Motorola, 599 euros.

Google Pixel 7A, 7 et 7 Pro

Ce sont trois mobiles d'une même famille que propose Google cette année. Les Pixel 7a, 7 et 7 Pro sont tarifés respectivement à partir de 509 euros, 649 euros et de 899 euros. Nous avions déjà salué leur design réussi sur un marché très aseptisé et leur finition exemplaire. Pour un tarif à peine supérieur à 500 euros, le Pixel 7a (6,1 pouces) se positionne comme l'un des meilleurs mobiles pour la photo sur son segment, en raison d'un traitement boosté à l'IA très réussi par Google.

Le Pixel 7 arbore un écran de 6,3 pouces FHD, tandis que le 7 Pro voit la vie en grand avec une dalle de 6,7 pouces QHD+ oscillant entre 10 et 120 Hz. On trouve un équipement photo forcément plus complet sur le 7 Pro, mais dans les deux cas l'intelligence artificielle livre des clichés au piqué vraiment flatteurs. A noter, Google assure ici cinq ans de mises à jours gratuites de sécurité sur le mobile. Tous trois sont même proposés avec un VPN intégré afin d'améliorer la protection des données privées. «Un service intégré à l'offre Google One», explique-t-on chez Google France.

Pixel 7a, Google, 509 euros (128 Go), Pixel 7, 649 euros (128 Go) et 749 euros (256 Go), Pixel 7 Pro, 899 euros (128 Go) et 999 euros (256 Go)

Samsung Galaxy Z Flip4

C'est le mobile star chez Samsung. Après un Galaxy Z Flip3 très remarqué l'an passé, la marque sud-coréenne propose son successeur le Z Flip4 et poursuit encore ses efforts dans le segment des smartphones à écran pliable. Une fois déplié, on profite ici d'un écran de 6,7 pouces avec un ratio 22:9e sur une dalle de 120 Hz. Samsung enrichit également l'expérience liée au petit écran de façade du modèle replié qui offre plus d'interactions et une meilleure lisibilité. La partie photo est toujours d'excellente qualité, même si on peut lui reprocher d'être un cran en dessous des modèles Galaxy S23. Un modèle toujours pratique et qui ne laisse pas insensible.

Galaxy Z Flip4, Samsung, à partir de 749 euros

A moins de 1.500 euros

Sony Xperia 1 V

Sony s'inscrit aussi dans le segment haut de gamme cet été avec le Xperia 1 V. Comprenez qu'il s'agit de la 5e génération de ce modèle que le géant japonais peaufine année après année. Un smartphone qui se veut la vitrine de son savoir-faire, avec un soin particulier apporté à la partie photo. Disponible à partir du 30 juin, ce modèle repose sur un écran Oled 4K de 6,5 pouces au format 21:9e. Superbe pour le cinéma de poche. Mais on s'attarde ici surtout sur les spcéificités de son bloc photo allié à des outils professionnels imitant les interfaces des appareils photo alpha de la marque. Ainsi, il est possible de gérer manuellement la vitesse d'obturation, les ISO ou encore des filtres à la volée. Une interface très complète est ici fournie, tandis que Sony propose des fonctions similaires pour la partie vidéo. L'autofocus est travaillé, tandis que l'ouverture du module 24 mm est 1,7 fois plus grande que dans le modèle Xperia 1 IV de 2022. Il en résulte des photos nocturnes plus précises, tandis que le piqué pour les photos de jours est impressionnant.

Xperia 1 V, Sony, 1.399 euros

Samsung galaxy S23, 23+ et 23 Ultra

Avec des prix oscillant entre 959 euros pour le moins cher de la famille Galaxy S23 à 1.839 euros pour le plus cher, Samsung affiche des modèles haut de gamme toujours très estimés par les consommateurs. Cette année, la nouvelle gamme S23 se veut plus homogène afin de rendre les trois modèles rapidement indentifiables. Les fans des Galaxy S ont donc désormais tous droit à ces capteurs intégrés dans les châssis sans décrochement. Un geste design qui épure encore un peu plus l'image des S23 et qui les rend ainsi plus élégants. On notera toutefois que les modèles S23 et S23+ conservent des bords arrondis quand le modèle Ultra, plus massif, et intégrant le fameux S Pen reste dans un format plus anguleux. Samsung opère aussi une véritable démonstration de force côté photo, avec un capteur de 200 Mpixels sur le S23 Ultra notamment. Du côté des modèles S23 et S23+, Samsung reste sur un grand angle de 50 Mpixels, un ultra grand angle de 12 Mpixels et un zoom optique 3x. Du classique déjà éprouvé sur la gamme S22, mais qui ici revient avec quelques améliorations logicielles.

Galaxy S23, Samsung, à partir de 959 euros, S23+, à partir de 1.219 euros, S23 Ultra, à partir de 1.419 euros

APPLE IPHONE 14 ET 14 PRO

Lancés durant le 4e trimestre 2022, les iPhone d'Apple sont toujours une référence. Les iPhone 14 et 14 Pro présentent toutefois peu d'évolutions par rapport aux iPhone 13 et 13 Pro de 2021. Reste toutefois des changements notables et l'apparition d'un nouveau format avec l'iPhone 14 Plus. Un modèle qui se distingue puisqu'il marque l'arrivée d'un grand format de 6,7 pouces, contre 6,1 pour l'iPhone 14. Là encore Apple soigne son modèle phare, puisque les iPhone 14 et 14 Plus profitent d'une des meilleures dalles Oled du marché, d'un processeur A15 bionic (le même que les iPhone 13) toujours vaillant et d'un équipement photo propre et sans bavure.

Il faut toutefois se tourner vers les iPhone 14 Pro pour monter encore en gamme, puisqu'on découvre le nouvel îlot dynamique qui remplace la fameuse encoche. Une signature visuelle sympa, qui affiche de petites informations utiles avec iOS 16. Sous le capot, les iPhone 14 et 14 Max misent sur le processeur A16 Bionic, l'un des plus puissants du marché. Enfin, le bloc photo évolue avec un capteur principal de 48 Mpixels, une première chez Apple, pour toujours plus de polyvalence.

iPhone 14, Apple, à partir de 1.019 euros, iPhone 14 Plus, à partir de 1.169 euros, iPhone 14 Pro, à partir de 1.329 euros et iPhone 14 Pro Max, à partir de 1.479 euros.

Xiaomi 13 Ultra

Démonstration de force chez Xiaomi en ce début d'été où la marque chinoise lance son arme de guerre : le Xiaomi 13 Ultra. Un smartphone créé avec Leica et que ne fait pas dans le compromis. Son bloc photo spéhrique intègre ainsi «quatre capteurs avec optique Leica couvrant des focales allant de 12 mm (ultra grand-angle), 23 mm (grand-angle), 75 mm (téléobjectif), au 120 mm (super téléobjectif), ainsi que des longueurs supplémentaires de 46 mm et 240 mm grâce à l'In-Sensor-Zoom», détaille Xiaomi. Il en résulte une expérience très polyvalente pour un smartphone qui atteint tout de même 1.500 euros. Si certains amateurs de photographie se demanderont s'il ne faut pas mieux acheter un appareil reflex à ce niveau là, Xiaomi inspire tout de même le respect pour cet effort technologique. On peut alors s'intéresser davantage au modèle Xiaomi 13 qui, pour un prix d'environ 900 euros, affiche des performances propres à concurrencer les Galaxy S23 et iPhone 14.

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi, 1.499 euros

Honor Magic VS

Dans le haut de gamme, Honor rejoint Samsung sur le segment des smartphones à écrans pliables. La marque chinoise s'inspire du format du Galaxy Z Fold pour lancer son modèle. Commercialisé depuis la fin mai, le Honor Magic Vs affiche une belle finesse et une charnière qui permet de refermer ce mobile sans laisser d'espace entre les deux parties de l'écran qui se replie. Le tout est aussi étonnamment léger (267 g). Un format «livre» qui mise, comme chez Samsung, sur une forme de versatilité pour les personnes souhaitant utiliser des applications professionnelles grâce au multitâches. On peut apprécier surtout le second écran externe de 6,45 pouces (au format 21:9e) qui permet d'utiliser l'appareil sans avoir à le déplier, ni à la replier sans cesse.

Magic Vs, Honor, 1.599 euros