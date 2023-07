MacBook Air 15 pouces : on a testé l'utlraportable qui voit plus grand

Annoncé par Apple comme «le meilleur ordinateur portable 15 pouces au monde», le nouveau MacBook Air 15 est disponible. Mais ce modèle, que nous avons pu prendre en main, ne viendrait-il pas faire de l'ombre aux MacBook Pro ?

C'était l'une des surprises d'Apple durant la WWDC 2023 début juin. A présent commercialisé en France, le MacBook Air voit plus grand avec une version reposant sur un écran de 15 pouces de diagonale, qui vient en complément du format 13 pouces, le plus vendu du marché. Apple voit plus grand, pour répondre à la demande du marché, mais aussi parce que la technologie des puces M2 que propose la marque à la pomme lui permet d'offrir un portable léger, surtout très fin pour sa catégorie, tout en étant extrêmement puissant.

Trois conditions qu'Apple entendait remplir pour faire entrer ce format 15 pouces dans sa gamme. Une catégorie à laquelle ses précédents modèles 15 pouces ne pouvaient pas prétendre.

© Apple​​​​​

Voilà pour la petite histoire, mais alors qu'en est-il de ce nouveau MacBook Air ? Sur le plan esthétique Apple reprend le design de la version 13 pouces de 2022, mais est capable de proposer une version 15 pouces de la même épaisseur que le «petit» modèle, soit 1,15 cm, pour un poids contenu de 1,5 kg. Une prouesse en soi, puisque l'architecture des puces M2 permet de construire des ordinateurs très peu énergivores, avec un minimum de place, sans système de refroidissement bruyant, et surtout très puissants. On parle ici d'une puce «12 fois plus rapide», qu'un MacBook Air doté d'un processeur Intel de 2021.

Si dans les faits, il est compliqué de comparer ce point, la puce M2 est incontestablement l'une des plus puissantes du marché, y compris face à des processeurs de PC portables pour gamers. Apple met d'ailleurs l'accent sur le gaming. Le son est aussi au rendez-vous avec six hauts-parleurs intégrés. La marque rappelle que ces nouveaux modèles sont capables de faire tourner des jeux équivalents à ce qu'une PS4, voire une PS5 peuvent proposer, à l'instar des conversions de Resident Evil Village et Death Stranding prévues pour Mac.

© Apple

On salue également la fluidité du passage entre les applications, sans avoir à les refermer. Avec une instantanéité impressionnante.

Ajoutons un point non négligeable, l'autonomie qui est ici l'une des plus hautes du marché et sans doute sans rivale, puisqu'elle atteint 18 heures sans passer par la case chargeur, là où la concurrence dépasse rarement les 10 heures.

Forcément, ce MacBook Air met aussi en avant son écran. En passant de 13,6 à 15,3 pouces très exactement, ce modèle propose non seulement une image plus flatteuse avec une luminosité revue à la hausse, mais aussi une définition plus précise. Le silence est aussi toujours présent, l'absence de ventilateur y est pour beaucoup, avec une chauffe très minime et plutôt bien contenue lorsqu'on utilise des logiciels très gourmands.

Côté connectiques, l'appareil propose deux sorties USB-C Thunderbolt et une prise de charge, tandis qu'un prise minijack est aussi présente pour les casques filaires. Petit détail intéressant, le chargeur fourni dans la boîte intègre deux ports USB-C pour permettre de recharger son MacBook Air mais aussi son iPhone en même temps, sans avoir à utiliser les deux ports USB-C du Mac. Enfin, notons la présence d'une caméra frontale Full HD pour les appels vidéo.

Devant ce tableau quasiment parfait, la question de son positionnement interroge. Apple propose en effet son MacBook Air 15 pouces à partir de 1.599 euros, tandis qu'un MacBook Pro de 13 pouces M2, certes plus petit, est proposé au même prix. Enfin, les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces commencent à partir de 2.399 euros avec une puces M2 Pro (plus puissante). Si les technologies embarquées diffèrent, on peut quand même se demander si la grille tarifaire n'est pas trop perturbante. Car avant d'acheter un MacBook Pro, le positionnement du modèle Air 15 pouces est à envisager pour qui voudrait un usage poussé mais pas professionnel. Sa puissance et son agilité s'affichent comme des atouts intéressants, surtout pour qui veut s'offrir un confort visuel flatteur pour regarder des films ou jouer. Reste des tarifs encore haut de gamme.

MacBook Air 15 pouces, Apple, à partir de 1.599 euros