Twitter : Elon Musk confirme la perte de près de la moitié des revenus publicitaires du réseau social

Via un post partagé sur Twitter ce samedi 15 juillet, Elon Musk a reconnu avoir perdu près de la moitié des revenus publicitaires liés au réseau social, racheté pour 44 milliards de dollars, soit près de 40 milliards d’euros, en octobre 2022.

Des finances qui plongent après une suite de décisions contestées. Dans un tweet relayé samedi en réponse à une internaute l’interpellant à ce sujet, Elon Musk a confirmé la perte de près de la moitié des revenus publicitaires liés au réseau social.

«Nous sommes toujours en situation de flux de trésorerie négatif, à cause d'une chute d'environ 50 % des revenus publicitaires et de la lourde charge de la dette. Nous devons parvenir à un flux de trésorerie positif avant d'avoir le luxe de faire quoi que ce soit d'autre », a assuré le directeur général de Tesla sur Twitter.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.

