Annabelle Ham : ce que l'on sait de la mort soudaine de la youtubeuse de 22 ans

Elle partageait ses vacances, sa vie quotidienne à la fac au sein d’une sororité et ses conseils beauté. A 22 ans, la youtubeuse et influenceuse américaine, Annabelle Ham, est soudainement morte des suites d’une maladie avec laquelle elle vivait depuis longtemps.

Annabelle Ham «a franchi les portes du paradis». La famille de la jeune youtubeuse a fait part de son décès via son compte Instagram. L'Américaine partageait sa vie et ses conseils sur les réseaux sociaux et était suivie par près de 80.000 personnes sur Youtube.

Annabelle Ham avait d’abord été déclarée disparue alors qu’elle participait à un enterrement de vie de jeune fille dans la commune de Fairhope, dans l’état d’Alabama. Son corps avait fini par être découvert, sans vie, le samedi 15 juillet.

Dans son message, sa famille a expliqué qu’Annabelle Ham avait succombé à une crise d’épilepsie. «Elle a longtemps lutté contre cette maladie et souhaitait sensibiliser le public à ce problème, ce que nous ferons en son honneur», ont-ils ajouté.

La famille de la youtubeuse a également appelé les internautes à respecter leur deuil : «Ne postez pas, ou ne faites pas circuler, des informations fausses ou non vérifiées (…) Les commentaires inutiles ne nous font que du mal. Cette période est au souvenir et au deuil. Merci.»

Étudiante à l’université de Kennesaw près d’Atlanta aux Etats-Unis, la jeune femme partageait sa vie au sein de la sororité Beta Zeta sur les réseaux sociaux. Ses camarades lui ont rendu hommage dans un message : «Nous avons perdu une partie de notre cœur. Annabelle Ham était une lumière parmi nous. Elle a eu un impact incroyable sur chaque sœur de la sororité».