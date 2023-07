Samsung Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 : quelles sont les nouveautés ?

Samsung persiste et signe dans le domaine des smartphones à écrans pliables. La marque sud-coréenne a dévoilé ses Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 ce 26 juillet, avec à la clé des nouveautés intéressantes pour ces formats.

C'est le rendez-vous de l'été pour les amateurs de Samsung. Le géant coréen a tenu son traditionnel «unpacked» estival pour révéler les nouveaux membres de la famille Galaxy. Et si le printemps est habituellement réservé au Galaxy S, ce sont bien les Galaxy Z et leurs écrans pliables qui s'affichent en ce mois de juillet. La marque a ainsi renouvelé les Z Flip et les Z Fold. Les précommandes sont ouvertes pour une commercialisation à partir du 11 août prochain.

Un Galaxy Z Flip 5 plus moderne

C'est le chouchou de la gamme Z chez Samsung. Le Flip 5 est certes plus abordable - il est vendu à partir de 1.199 euros - que son grand frère le Fold 5, mais il est aussi l'un des plus attrayants d'un point de vue design et praticité. Dans ce domaine, seuls Motorola propose encore sur le marché français un modèle Razer 40 Ultra, ainsi que l'Oppo Find N2 Flip, très proches de son concept. Alors pour 2023, Samsung a choisi de moderniser légèrement son dernier né, en lui offrant un écran en façade bien plus grand et autorisant de meilleures interactions.

On passe ici à un écran Amoled de 3,4 pouces (60 Hz), contre 1,9 pouce pour la Flip 4, avec un petit effet design offrant un décrochement autour du bloc photo. Surtout, on peut désormais y afficher la plupart des applications pour ne pas avoir à ouvrir et donc déplier son téléphone à chaque fois. Parallèlement, l'écran interne couvre une surface de 6,7 pouces une fois déplié, avec une meilleure luminosité. Dans les entrailles, le Flip 5 hérite d'un processeur Snapdragon 8 Gen de Qualcomm, avec une interface sous Android 13. Enfin, la batterie reste à 3.700 mAh par rapport au Flip 4, mais des optimisations devraient permettre d'offrir une meilleure autonomie, promet-on chez Samsung.

Enfin, la marque a fait un nouvel effort intéressant du côté de la charnière qui équipe ce smartphone à clapet. En effet, et contrairement aux précédents modèles, une fois refermé le Flip 5 ne laisse plus d'espace au niveau de la jointure. Un petit plus non négligeable lorsqu'il est rangé dans un sac en limitant notamment la possiblité qu'un grain de sable, une pièce ou une clé ne puisse frotter l'écran interne. Un détail qui a son importance et que l'on retrouve aussi avec le Fold 5.

Galaxy Z Flip 5, Samsung, à partir de 1.199 euros.

un Galaxy Z Fold 5 plus fin et mieux armé

Si Samsung met en avant son Flip 5 pour amener les consommateurs à adopter des écrans pliables, le Galaxy Z Fold 5 sert quant à lui de vitrine technologique. Avec son écran maousse de 7,6 pouces une fois déployé, il hérite lui aussi de cette fameuse charnière qui garantit une fermeture à plat, sans interstice au milieu, comme le propose le Honor Magic Vs aussi d'ailleurs. On note également un travail mené sur la finesse de ce modèle, avec une épaisseur de 13,8 mm une fois renfermé, contre 15,8 mm pour le Fold 4 de 2022. Du mieux aussi sur la balance avec un poids de 253 g.

Ici, et pour un tarif conséquent - à partir de 1.899 euros -, Samsung entend proposer un smartphone qui mise sur la productivité. Ainsi, le S Pen est présent, un processeur Snapdragon 8 Gen 2, 12 Mo de mémoire vive, une batterie de 4.400 mAh... Des spécifités intéressantes pour ce modèle qui profitera des atouts d'Android 13 dès sa sortie. Enfin, le bloc photo n'est pas en reste, avec un objectif principal de 50 Mpixels (f/1,8), un ultra grand-angle (12 Mpx, f/2,2) et un téléobjectif (capteur de 10 Mpx, f/2,4 pour un zoom x3).

Galaxy Z Fold 5, Samsung, à partir de 1.899 euros.