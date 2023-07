Comment savoir si votre téléphone est piraté ?

C'est sans doute l'objet du quotidien par excellence et aussi celui qui contient le plus d'informations personnelles sur vous. Le smartphone est particulièrement visé par les cybercriminels mais aussi parfois par des proches désireux de vous espionner. Voici donc nos conseils pour savoir si votre téléphone est piraté.

Votre smartphone n'est malheureusement pas inviolable. Et comme tout objet connecté, il est aujourd'hui la cible favorite des cybercriminels. Parallèlement, des logiciels espions sont parfois même appliqués par des conjoints ou des personnes de votre entourage, tandis que les adolescents - moins vigilants quant au phishing - sont également visés par les hackers. En 2023, les attaques ciblant les smartphones dans le monde sont en hausse de 187% selon la société Zimperium, spécialiste américain de la cybersécurité, qui vient de publier son rapport annuel Gobal Mobile Threat.

Hameçonnage, changement de carte SIM, logiciels espions... Plusieurs techniques sont donc utilisées pour entrer à votre insu dans votre smartphone. Toutefois, plusieurs indices peuvent permettre de déceler un éventuel piratage ou un usage détourné de votre téléphone portable.

Plusieurs indices à vérifier

Il s'agit surtout d'un faisceau d'indices, des signes, qui doivent alerter votre attention. Intéressez-vous d'abord à votre batterie. Si celle-ci a tendance à se décharger plus rapidement que d'habitude, il se peut qu'une application ou un élément de votre mobile soit sollicité en sourdine, sans que vous ne le sachiez. Gourmand en ressources, il va alors décharger plus rapidement l'appareil.

Surveillez aussi les éventuels pop-ups qui pourraient surgir lorsque vous naviguez sur les sites internet. Si leur fréquence est plus importante ou que leur contenu vous semble inapproprié, un système de spams pourrait être à l'œuvre pour tenter de récupérer des données.

Parcourez également l'ensemble des applications présentes sur votre mobile. Scrutez les bien. Si l'une d'entre-elles vous semble suspecte, dans le sens où vous ne vous souvenez pas l'avoir téléchargée, alors attention. De même, faites régulièrement le ménage parmi vos applications en ne conservant que celles que vous utilisez vraiment, au moins une fois par mois. Il se peut en effet qu'une vieille application soit devenue vulnérable avec le temps si son éditeur n'a pas veillé à sa mise à jour. Les pirates pourraient alors s'en servir de faille pour pénétrer votre système. Par ailleurs, certaines applications peuvent être des stalkerwares, c'est-à-dire des applications capables de tracer vos déplacements ou de lire vos messages. Des proches jaloux ou trop curieux pourraient être à l'œuvre.

L'usage des caméras de votre smartphone et/ou des micros sont aussi des détails sur lesquels vous devez vous attarder. Il existe sur la plupart des téléphones un petit témoin qui montre si votre caméra est active, c'est aussi le cas lorsqu'un micro est actif. Prêtez-y attention. Une personne pourrait œuvrer à distance pour vous surveiller.

Enfin, il est important de voir si les accès que vous avez à différents sites et applications sécurisés par des mots de passe se font facilement. Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter ou bien que le système d'identifiant à deux facteurs ne s'active pas comme à son habitude (pour les sites et applis qui en feraient usage), alors un logiciel malveillant pourrait être derrière tout ça.

Des solutions pour préserver votre appareil

Il convient donc de rester vigilant quant à ces détails. Chacun doit attirer votre attention. En cas de doute, n'hésitez pas à changer vos mots de passe à partir d'un ordinateur distant et surtout pas depuis votre smartphone. Parallèlement, il est conseillé de ne télécharger des applications que sur les stores officiels Google Play (pour Android) ou App Store (pour iOS) et de ne choisir sur ces plates-formes que des applis officielles ou dont l'éditeur est reconnu. Nettoyez aussi chaque jour ou chaque semaine l'historique et les données de vos navigateurs internet (Chrome, Safari, Firefox...). Enfin, ne vous connectez jamais à une borne wi-fi publique.