Les meilleurs smartphones pour la rentrée 2023 à moins de 600 euros

Que ce soit pour les étudiants, les collégiens ou les lycéens, la rentrée est souvent accompagnée par l'achat d'un smartphone. Alors que septembre approche, voici les téléphones portables de l'année proposés à des tarifs attractifs.

Les tarifs mentionnés sont les prix publics conseillés, ils ne tiennent pas compte d'éventuelles offres et promotions proposées par les revendeurs.

Honor 90 et 90 Lite

Début juillet, Honor a lancé son Honor 90 Lite avec un prix d'entrée de gamme à moins de 300 euros. Un prix attractif d'autant plus qu'il s'agit du premier mobile 5G à intégrer un capteur de 100 Mpixels dans cette gamme de prix. Sa dalle de 6,7 pouces propose même un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avec un design élégant et des coloris branchés, l'appareil se positionne donc pour séduire un public jeune, avec en ligne de mire le marché de la rentrée et des premiers smartphones des collèges et lycées.

A noter, le modèle milieu de gamme Honor 90 est aussi disponible pour un prix contenu sous la barre des 600 euros. Il est principalement mieux pourvu d'un point de vue technique avec un bel équipement photo et notamment un capteur de 200 Mpixels, ainsi qu'une caméra à selfie pourvue d'un capteur de 50 Mpixels.

Honor 90 Lite, Honor, 299,99 euros et Honor 90, 599,99 euros.

Sony Xperia 10 V

Dans le segment des appareils à moins de 500 euros, Sony place son Xperia 10 V. Lancé mi-juin, ce smartphone est proposé avec des couleurs classiques et pop, mais est surtout pensé pour les amateurs de séries et de films à visionner en toute intimité. La marque propose en effet un écran Oled de 6,1 pouces d'excellente facture et surtout très lumineux par rapport à la concurrence, tandis qu'elle met son savoir-faire audio dans la balance avec un traitement sonore exemplaire (une prise mini-jack est même toujours présente pour les casques filaires, en plus du Bluetooth). Le tout est couplé à une batterie de 5.000 mAh pour assurer une autonomie d'une trentaine d'heures en lecture vidéo continue. La partie photo n'est pas en reste avec un bon compromis.

Xperia 10 V, Sony, 449 euros.

nothing phone (1)

La marque londonienne Nothing a lancé début juillet son Nothing Phone (2), un mobile d'excellente facture mais dont le prix affiché à partir de 729 euros l'exclut de ce classement. La bonne nouvelle de cette rentrée, c'est que le Nothing Phone (1) est toujours commercialisé pour 469 euros. Un appareil qui reste d'actualité et qui a su capter les regards avec un mobile tout en transparence, au design à la fois pop et sobre. Car cette transparence est mise au profit d'un système lumineux qui n'est pas sans rappeler une ambiance néon. Un jeu de couleurs est visible et permet par exemple d'identifier un correspondant grâce à sa teinte associée ou bien encore de connaître le niveau de charge de la batterie. L'écran Oled de 6,55 pouces est impeccable et le double appareil photo de 50 Mpixels chacun promet une belle prestation. De quoi se distinguer sur ce marché, d'autant que l'appareil mise en grande partie sur des matériaux recyclés pour se donner une image plus écoresponsable.

Phone (1), Nothing, à partir de 469 euros.

Google Pixel 7A

Pour un tarif à peine supérieur à 500 euros, le Pixel 7a (6,1 pouces) se positionne comme l'un des meilleurs mobiles pour la photo sur son segment, en raison d'un traitement boosté à l'IA très réussi par Google. Ce Pixel 7a affiche un écran de 6,1 pouces Oled FHD. On trouve un équipement photo complet, surtout l'intelligence artificielle livre des clichés dont il est possible de personnaliser chaque partie (effacement d'arrière-plan, amélioration des portraits, mise au point macro pour les vidéos...). A noter, Google assure ici cinq ans de mises à jour gratuites de sécurité sur le mobile. Le Pixel 7a vient avec un VPN intégré afin d'améliorer la protection des données privées. Un service intégré à l'offre Google One.

Pixel 7a, Google, à partir de 509 euros (128 Go).

iphone SE

Seul iPhone vendu officiellement sous la barre des 600 euros, l'iPhone SE est toujours commercialisé par Apple. Il faut en effet se tourner vers le marché de la seconde main pour trouver des iPhone 12 ou 13 à des prix inférieurs. Sur le segment du neuf, l'iPhone SE 5G (lancé au printemps 2022) est encore un mobile puissant, puisqu'il intègre la puce A15 Bionic des iPhone 13 et se montre très peu énergivore. Seul son écran et son capteur d'empreintes trahissent un design vieillissant. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un iPhone et qu'il fonctionnera encore parfaitement sous iOS 17 à la rentrée.

iPhone SE 5G, Apple, à partir de 559 euros.

Motorola Edge 40

Motorola a lancé en mai dernier son modèle Edge 40. Un smartphone embarquant de belles technologies pour un prix inférieur à 600 euros. Il affiche une dalle incurvée de 6,5 pouces montant à 144 Hz. Motorola intègre un équipement photo polyvalent, avec un capteur principal de 50 Mpixels doté d'une ouverture f/1.47 pour faire entrer un maximum de lumière même dans des conditions nocturnes, ainsi qu'un téléobjectif de 13 Mpixels spécialisé aussi bien dans l'ultra grand angle que le mode macro, tandis que la partie selfie est assurée par un capteur de 32 Mpixels.

Edge 40, Motorola, 599 euros.