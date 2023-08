Numéros surtaxés : voici comment les reconnaître

C'est parfois la mauvaise surprise sur la facture de téléphone : découvrir qu'un appel était surtaxé. Pour ne plus avoir ce désagrément ou simplement lever un doute sur un numéro, voici nos conseils pour les reconnaître.

Avec des numéros surtaxés, parfois à chaque minute, la facture de téléphone peut vite grimper. Mais aujourd'hui, un cadre légal définit clairement l'usage de tels numéros par les professionnels. On distingue d'ailleurs deux types de numéros surtaxés : ceux facturés en fonction de la durée de l'appel (avec un tarif appliqué à la minute) et ceux qui sont facturés à l'acte (c'est-à-dire avec un prix fixe pour l'ensemble de l'appel, peu importe sa durée).

Certains sont mêmes facturés à l'acte puis à la durée, dans ce cas un tarif forfaitaire est appliqué auquel s'ajoute un autre pour chaque minute écoulée. Il est également important de savoir qu'envoyer un SMS ou laisser un message vocal à un numéro surtaxé vous sera aussi facturé.

Informer l'utilisateur

La première règle exigée par la loi est que le professionnel détenteur de ce type de numéro doit énoncer clairement le fait que cet appel ou ce SMS est surtaxé, en indiquant le montant précis du tarif (exemple 2,99 €/minute). En clair, les numéros liés à un SMS doivent annoncer le coût par message, tandis que pour un appel téléphonique une annonce vocale en début d'appel doit énoncer les conditions tarifaires. Dans le cas contraire, vous pouvez signaler ce numéro auprès de la Direction départementale de la protection des populations. Il est également possible de déclarer les numéros frauduleux qui vous auraient taxés à votre insu au 33700, ou bien sur le site 33700.fr.

Savoir reconnaître les numéros surtaxés

De manière générale, les numéros surtaxés doivent être déclarés et répondre à une condition de classification particulière. Pour les reconnaître, certains chiffres peuvent attirer votre attention. C'est le cas pour les plus connus, ceux dont la numérotation à 10 chiffres commence par un 08. Il y a également les numéros à 4 chiffres commençant par 3 ou 10. Enfin les numéros à 6 chiffres dont les trois premiers sont 118.

Si vous voyez un numéro commençant par les différents cas de figures énoncés ci-dessus, il est possible de savoir si celui-ci est concerné par une taxation spéciale grâce à la recherche inversée. La plate-forme mise en place par le gouvernement s'appelle infosva.org. Il s'agit d'un annuaire inversé rassemblant les numéros SVA, pour Service à valeur ajoutée, dénommant les numéros spéciaux. Il suffit d'inscrire le numéro sur le site dédié et la date à laquelle vous avez reçu l'appel et il vous sera automatiquement donné le nom du service concerné, le coût du numéro, le type de service et un moyen de contacter le dit fournisseur de service.