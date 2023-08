Skyblog c'est fini : la célèbre plate-forme des années 2000 fermera officiellement ce lundi

Skyblog, qui avait connu un grand succès chez les jeunes des années 2000, va officiellement fermer ce lundi 21 août. Mais toutes les archives ne seront pas perdues...

C’est la fin d’une ère ! Sur son propre Skyblog, la plate-forme a posté un communiqué annonçant sa fermeture officielle, effective ce lundi 21 août.

«Vous avez été des millions dès le début des années 2000 à vous lancer dans la création d'un Skyblog, à publier des textes, des photos, à commenter. Vous avez contribué à créer un des premiers réseaux sociaux au monde», a déclaré Pierre Bellanger, patron du groupe Skyrock, dans un communiqué.

Créé en 2002, Skyblog était pionnier dans sa catégorie et avait été très prisé par les jeunes jusqu’aux alentours de 2010, période où la plate-forme fut éclipsée - comme MSN - par Facebook.

Des archives collectées par un compte Instagram

Toute une génération de jeunes millenials et zillénials pouvait y poster des photos, accompagnées d’une petite phrase ou d’un long texte, sous lequel les internautes étaient invites à «lâcher leurs coms (commentaires, ndlr)».

Pour les yeux nécessiteux d’être de nouveau abreuvés par l’esthétique burlesque et inimitable des Skyblog, le bonheur se trouve sur le profil Instagram @Skyblogmuseum, qui compile de nombreuses archives d’anciens blogueurs et compte plus de 47.900 abonnés.

On y trouvait les prémices des codes actuellement observés sur les réseaux sociaux, ainsi que les premiers influenceurs, à l’instar de Michaël Vendetta, qui s’était fait connaître sur Skyblog en créant le concept de la «bogossitude». Le jeune homme avait ensuite participé à la saison 3 de l’émission La Ferme Célébrités, qu’il avait remportée.

Garder une trace de votre blog est possible

Mais pourquoi la suppression de Skyblog survient-elle maintenant, après de nombreuses années d’inactivité ?

«Aujourd'hui, les Skyblogs rentrent dans l'Histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plate-forme et les Skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public», a expliqué Pierre Bellanger dans le communiqué d’adieu.

Les grands nostalgiques ont une chance de récupérer leur blog, pour garder une trace de ce qui fût l’âge d’or d’Internet pour les jeunes de la première décennie du 21e siècle. «Chacun pourra transférer sur sa machine son blog, s'il le souhaite, et éventuellement l'effacer», a indiqué le patron du groupe Skyrock.

Pour ceci, les internautes doivent installer le logiciel Webcopy, afin de télécharger l’intégralité de leur blog sur leur ordinateur.

«Tu pourras ainsi retrouver tes publications et tes commentaires à tout moment, même après la fermeture de Skyblog», peut-on lire sur une note d’explication figurant sous le communiqué, où toutes les démarches sont expliquées en détail.

«Puis ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu'était la nouvelle génération du début du 21e siècle», a déclaré Pierre Bellanger.

Le patron du groupe a annoncé la création d'une nouvelle plate-forme de discussion en ligne : «Aujourd'hui, nous avons créé Skred, première messagerie sécurisée mondiale d'origine européenne avec 17 millions d'utilisateurs dans le monde», a-t-il révélé.