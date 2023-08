Ce métier inconnu peut vous faire gagner 300.000 euros par an

En raison d'un manque de talents inhérent au secteur, un nouveau métier a fait son apparition dernièrement avec l'émergence des intelligences artificielles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très bien rémunéré.

C'est une rémunération qui peut en faire rêver plus d'un. L'intelligence artificielle a fait une irruption très remarquée ces derniers mois dans l'actualité, bousculant beaucoup de prévisions économiques. Des outils libres et gratuits ont fait leur apparition et offrent des possibilités créatives et productives à l'image de ChatGPT, Midjourney, ou encore Dall-E.

Mais pour optimiser le résultat de ces nouvelles technologies, il faut savoir maîtriser parfaitement les algorithmes, d'où le métier d'ingénieur de saisie («prompt engineer» en anglais). Il permet aux modèles IA de mieux comprendre et d'interagir avec le langage humain. Il conçoit des commandes textuelles spécifiques, données aux IA, afin de réaliser des tâches ou répondre à différentes questions.

Ce dernier peut également utiliser l'intelligence artificielle, pour créer des articles, des slogans, des illustrations ou encore des présentations PowerPoint.

UN SALAIRE DE PLUS DE 300.000 euros par an

Selon le groupe financier Bloomberg, un ingénieur de saisie peut percevoir un salaire annuel mirobolant : 303.000 euros (soit 335.000 dollars).

Anthropic AI is looking for a Prompt Engineer.





Salary: $250K - $335k.





The job listing is starting, get into AI space now. pic.twitter.com/lUmTTrP8e6 — Barsee (@heyBarsee) January 21, 2023

L'ingénieur de saisie pourrait devenir le métier le plus prisé d’ici à deux ans. Cet emploi est facilement accessible, puisqu'il ne requiert aucune formation, mis à part des heures de test afin de parfaitement maîtriser les codes de language.