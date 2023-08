Whatsapp : attention, ces 49 smartphones ne seront plus compatibles avec l’application dès le 1er septembre

À compter du 1er septembre, près d’une cinquantaine de téléphones ne seront plus compatibles avec l’application Whatsapp en raison de mises à jour qui rendront certains téléphones obsolètes.

Une mise à niveau requise. Les développeurs de l’application de messagerie instantanée Whatsapp ont annoncé que de nombreux téléphones fonctionnant sous Android 4.0.1 ou iOS 12 ou une version antérieure ne seront plus compatibles avec l’application à compter du 1er septembre.

Parmi la liste des principaux smartphones ciblés par Whatsapp, on retrouve notamment le Samsung Galaxy S3 Mini, les iPhone SE (version 2016), 6S et 6S Plus, ou encore les Huawei Ascend G74, Mate ou Dz. La liste complète peut être consultée sur le site de Whatsapp.

Au fur et à mesure du temps, les smartphones deviennent obsolètes en raison de capacité de stockage insuffisante ou d’un matériel électronique dépassé et incapable de supporter les mises à jour de l’application.