Passe Navigo sur iPhone : comment ça marche ?

À compter du début de l'année prochaine, il sera possible de valider son passe Navigo à l'aide d'un iPhone. Une fonctionnalité qui se basera sur le sans contact et l'application Cartes du téléphone d'Apple.

Une petite révolution. D’ici au début de l’année 2024, les détenteurs d'un iPhone pourront valider leur passe Navigo via le célèbre smartphone d'Apple.

Une nouveauté rendue possible grâce à un accord conclu entre Apple et Île-de-France Mobilités (IDFM), gestionnaire de la mobilité dans la région parisienne, et ce, malgré quelques désaccords entre les deux camps qui ont ralenti la mise en place de cette fonctionnalité.

Une fonctionnalité déjà disponible sous Android

Pour pouvoir valider leur passe Navigo avec leur iPhone, les usagers devront tout d’abord enregistrer leur carte de transport dans leur téléphone, une fonctionnalité déjà proposée aux possesseurs d’un téléphone Android depuis octobre 2022, sur l’application Cartes.

Il suffira ensuite de passer son téléphone au-dessus de la zone de validation de la borne de passage pour ouvrir les portiques. La technologie employée sera celle du NFC (Near Field Communication), grandement popularisée par le paiement sans contact à l’aide d’une carte bancaire ou d’un téléphone.

Cette nouvelle fonctionnalité s'ajoutera à celle du rechargement du passe Navigo, déjà disponible sur tous les mobiles sous iOS et Android. Elle permet aux utilisateurs de recharger leur passe Navigo sans avoir à faire la queue dans un guichet ou devant un automate en gare.