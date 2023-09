IFA 2023 : téléphone-sac à main, lave-linge séchant, téléviseur Disney… Voici les 5 nouveautés du salon de Berlin

La grand-messe des nouvelles technologies bat son plein à Berlin jusqu'au 5 septembre. L'IFA a levé le voile sur de nombreux produits que CNEWS a pu découvrir sur place.

Plus de 2.000 exposants venus de 48 pays exposent actuellement à Berlin plusieurs milliers de produits high-tech qui envahiront les magasins en cette fin d'année. Et les grands constructeurs ont fait le déplacement pour cet IFA 2023. Le plus grand salon européen dédié aux nouvelles technologies fermera ses portes le mardi 5 septembre. Notre déambulation dans les allées laissait entrevoir des idées ou des innovations intéressantes.

Honor V Purse, le smartphone inspiré du sac à main

© n.cailleaud/CNEWS

C’est sans doute le téléphone portable qui a fait tourner toutes les têtes lors du salon de Berlin. Le constructeur chinois Honor a levé le voile sur le V Purse, un smartphone à écran pliable qui donne à voir ce que peut proposer la technologie lorsqu’elle s’imagine en accessoire de mode. Pensé sur le modèle d’un petit sac à main, le V Purse peut se voir adjoindre des bandoulières-bijoux tandis que son écran pliable tourné vers l’extérieur peut afficher toute une palette d’images pour être en accord avec votre tenue du jour.

Un produit qui vise clairement une clientèle féminine, avec une ouverture qui se libère grâce à un petit bouton poussoir. La tranche supérieure abrite quant à elle un bloc photo. Lors de sa présentation aux visiteurs de l'IFA, Honor a rappelé que le V Purse n'est pour l'heure qu'un concept qui n'est pas destiné à être commercialisé. L'appareil témoigne des formes et designs que les écrans pliables pourraient autoriser.

Un lave-linge séchant chez Roborock

© n.cailleaud/CNEWS

Bien connue des utilisateurs d’aspirateurs-robots, la marque Roborock est venue à Berlin pour présenter son tout premier lave-linge séchant : le Zeo One. Un produit qui n'est pas nouveau en lui-même mais qui témoigne de l'attrait des constructeurs pour le soin du linge. Car ici Roborock promet un système de séchage qui peut s'appliquer à des textiles très sensibles comme le cachemire par exemple.

Un écran tactile digital accompagne ce modèle qui ne sera pas transparent comme le laisse voir notre photo. Il s'agissait ici d'un modèle de démonstration sur le salon afin de montrer les différentes technologies embarquées. Jusqu'à 10 Kg de linge peuvent être lavés, mais si vous souhaitez retrouver votre pile de linge toute sèche à la sortie du tambour, dans ce cas un poids maximal de 6 kg est pris en charge. La marque chinoise entend lancer d'abord son lave-linge séchant sur le marché allemand pour un prix qui devrait dépasser les 1.000 euros. Pour l'heure, aucun lancement n'est prévu en France, Roborock venant ici tester le marché.

Un téléviseur pour fêter les 100 ans de Disney chez Samsung

© n.cailleaud/CNEWS

Fort de son expérience dans les téléviseurs, Samsung a mis en avant à l’IFA son nouvel écran The Frame Disney 100 édition. Un modèle qui entend marquer les 100 ans du roi américain du divertissement, fêtés cette année. Ce téléviseur qui sera produit en série limitée devrait intéresser les amateurs de Disney puisqu’il intégrera plus de 100 images exclusives tirées des archives de Disney pour servir de tableaux lorsqu’il est en veille, tandis que sa télécommande fait un joli clin d'œil à Mickey avec ses boutons positionnés pour rappeler la bouille de la célèbre souris.

Il est à noter que cette télécommande est solaire et n'a pas besoin de piles pour fonctionner. Le téléviseur The Frame Disney 100 Edition s'affiche comme un TV QLED disposant d'une dalle mate dont la taille unique proposée est de 65 pouces. Le téléviseur est en précommande au prix de 2.199 euros pour une livraison d'ici à la fin de l'année, fait savoir Samsung France.

Des robots-compagnons sur le stand Enabot

© n.cailleaud/CNEWS

Aucun IFA ne se déroule sans son stand dédié aux robots. Cette année, c’est la marque chinoise Enabot qui était venue avec de petits compagnons dans ses valises. Avec leurs bouilles toutes rondes, les petits Ebo SE et Ebo Air ainsi que les grands Ebo X paradaient sur le stand. Déjà en vendus ou en précommandes (selon les versions), ces modèles peuvent patrouiller dans les foyers avec leur caméra sur roues, mais aussi être pilotés à distance via une appli mobile pour communiquer avec ses proches ou bien voir si les animaux de la maisonnée sont en bonne santé.

Le plus grand modèle, Ebo X, intègre une caméra 4K et est même doté d'enceintes Harman pour diffusé de la musique. Il est relié à Alexa pour répondre à diverses commandes vocales. Il est proposé au prix de 1.099 euros. Plus abordables, les modèles Ebo SE et Ebo Air visent à se faire une petite place dans les familles. Le Ebo AIr (229 euros) est doté d'une caméra Full HD et peut servir à la vidéo surveillance, voire à capturer des photos pour les basculer sur Instagram. Il est même possible de lui adjoindre une plume d'oiseau ou un petit jouet sur sa tête pour venir jouer avec les animaux de compagnie et éveiller leur curiosité. Il est également possible d'avoir des conversations comme avec un téléphone. Le Ebo SE, à 119 euros, intègre un peu moins de fonctionnalités mais garde l'essentiel : une caméra, un haut-parleur et un micro pour garder un œil sur le foyer et converser à distance.

Une montre « hybride » chez Withings

© Withings

Les Français de Withings avaient également fait le déplacement outre-Rhin pour dévoiler une montre connectée, nouvelle vitrine de la marque tricolore : la Scanwatch 2. Un modèle que Withings préfère nommé «montre hybride» avec un suivi de l'activité corporelle sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur plus de trente jours avant de devoir passer par la case recharge. Une première.

Outre un électrocardiogramme pour détecter la fibrillation cardiaque et un capteur pour le taux d'oxygène dans le sang, Withings ajoute le suivi de la fréquence respiratoire même durant votre sommeil et la variation de la fréquence cardiaque. «Elles intègrent aussi un accéléromètre à plage dynamique élevée permettant une détection plus précise et un suivi automatique des activités et des entraînements», explique la marque. Elle introduit aussi le «TempTech24/7» pour un suivi de la température corporelle. A noter qu'un suivi menstruel est aussi proposé aux femmes. La Scanwatch 2 sera lancée en octobre en France, mais les précommandes sont ouvertes au prix de 349,95 euros.