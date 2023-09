Apple : cette méthode efficace utilisée par Tim Cook pour booster sa concentration au travail

Tim Cook, le PDG d'Apple, a une méthode très simple pour rester productif et ne pas perdre de temps, comme il l'a révélé dans une interview.

Lorsque l'on est PDG d'Apple avec l'esprit aussi brillant, toutes les solutions sont bonnes à prendre pour finir son travail à temps. Tim Cook a un principe très simple pour atteindre ses objectifs. Le directeur général d'Apple a révélé sa technique dans Inc, qui fait de lui l'une des personnes les plus productives sans même essayer.

Cette méthode appelée «Only you» («Seulement vous», en français), est l'idée de réaliser des tâches que l'on peut uniquement effectuer soi-même.

Une méthode qui fait ses preuves

Même si cela peut paraître contre productif, cette solution a en réalité deux avantages. Le premier est de revoir le sens de ses priorités et de consacrer son temps sur la seule chose que l'on a vraiment à faire au quotidien.

Le second avantage, qui n'est pas donné à tout le monde, permet de déléguer à quelqu'un d'autre cette tâche, qu'il pourra effectuer et soulager la charge mentale.

En tant que chef d'entreprise, Tim Cook explique qu'il peut alors se consacrer aux tâches les plus décisives pour son entreprise et d'avoir plus de temps pour s'occuper des missions essentielles sur lesquelles son équipe compte.

Le successeur de Steve Jobs a continuellement propulsé la marque vers des niveaux inédits, la valorisant aujourd'hui à plus de 3.000 milliards de dollars en bourse.