Apple : iPhone 15, Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2... Voici les annonces de la keynote

C'est déjà Noël en septembre pour les fans d'Apple. La marque californienne a tenu sa traditionnelle keynote de rentrée ce mardi 12 septembre. Un événement qui a mis en avant la nouvelle famille des iPhone 15 et de nouvelles Apple Watch.

Les iphone 15 Pro en titane

Plus légers, plus résistants mais aussi plus durables, tels étaient les adjectifs pour décrire les nouveaux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Pour le cru 2023 de ses smartphones les plus avancés, Apple a mis en avant leur finition en titane, portée par un châssis entièrement en aluminium recyclé. Son écran est également étiré sur les bords, pour offrir encore plus de surface.

Un bouton d'action customisable fait aussi son apparition sur la tranche en lieu et place du bouton historique permettant de faire basculer son iPhone en mode silence. Il est ainsi possible d'attribuer des actions spécifiques à ce bouton situé au-dessus des boutons pour le volume.

Le processeur A17 Bionic permettra de propulser les modèles 15 Pro, avec une gravure de 3 nanomètres qui promet plus de puissance sans consommer plus. Surtout, Apple promet une bête de course pour les gamers, puisqu'il est capable de faire tourner des jeux comme Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake de Capcom lancés récemment sur consoles.

L'appareil se veut aussi prêt à fonctionner avec le fameux casque Apple Vision Pro présenté en juin dernier. Les iPhone 15 Pro seront ainsi capables de filmer des vidéos en 3D, appelées Special Videos, afin de les transférer sur le casque en réalité mixte d'Apple pour plus d'immersion dans les moments que vous filmerez. Une fonction qui sera déployée dans les prochains mois, précise Apple.

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seront lancés le 22 septembre prochain à partir de 1.229 euros.

l'iphone 15, l'héritier du 14 Pro de 2022

Un an après les iPhone 14 Pro qui abandonnaient l'encoche des précédents modèles pour introduire le fameux îlot dynamique, les iPhone 15 accueillent également cette technologie. Les deux modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus conservent la même taille que les modèles 14 et 14 Plus, à savoir 6,1 pouces et 6,7 pouces, auxquels s'ajoutent la protection «Ceramic Shield» afin de renforcer leur résistance aux chutes et aux chocs. Le bloc photo lui aussi hérite des technologies utilisées par les iPhone 14 Pro, puisqu'ils proposent enfin un capteur principal de 48 Mpixels pour une meilleure définition. Enfin, la puce A16 Bionic des iPhone 14 Pro de 2022, qui était et reste encore l'une des plus puissantes du marché des mobiles, est ici pour booster les modèles iPhone 15.

Les iPhone 15 et 15 Plus seront lancés le 22 septembre prochain à partir de 969 euros.

Une Apple Watch Series 9 plus gestuelle

Peu de changement côté esthétique, mais une idée qui fera parler d'elle. C'est en résumé ce qu'il faut retenir de la nouvelle Apple Watch Series 9 de 2023. Apple a en effet présenté une nouvelle manière d'utiliser sa montre connectée en permettant notamment de ne plus avoir à toucher l'écran pour interagir avec. Apple appelle cela le geste «Toucher deux fois». L'idée ? Déclencher des commandes simplement en appuyant rapidement deux fois entre votre pouce et votre index depuis le bras qui porte votre montre. Une technologie rendu possible grâce au traitement des informations de l'accéléromètre et du gyroscope. Dans les faits, il sera possible de répondre à un appel, de le couper, d'enclencher ou stopper un chrono ou toute autre action que vous aurez paramétrée préalablement avec le double tap. Si votre autre main est occupée à tenir un objet ou que vous cuisinez par exemple, le Toucher deux fois vous libère en vous exemptant de toucher l'écran.

Ce geste «détecte la signature propre aux minuscules mouvements et changements au niveau de la circulation sanguine qui se produisent quand le pouce et l’index se joignent à deux reprises. Le geste Toucher deux fois sera disponible le mois prochain par le biais d’une mise à jour logicielle», détaille Apple.

Parallèlement, Apple introduit la puce S9 qui promet d'être 60% plus rapide que le S8 de la précédente génération. Toujours en promettant, sur le papier, une autonomie pour une journée complète. La fonction «dictée» pour écrire des messages et mails à la voix serait également 25% plus efficace que sur les modèles précédents grâce à un meilleur traitement des voix. Des interactions avec Siri spécifiques seront d'ailleurs proposées pour interagir avec les appli de la Watch. «Quel était mon rythme cardiaque moyen cette nuit ? Quel est mon taux d'oxygène dans le sang ?...», pourra-t-on lui demander sans avoir à toucher la montre. La Séries 9 permet également de localiser votre iPhone, de la même manière qu'avec les AirTag. Enfin, un écran plus lumineux est annoncé affichant une luminosité de 2.000 nits, soit le double de la séries 8 de 2022.

Les Apple Watch Series 9 seront lancées le 22 septembre, à partir de 449 euros.

Une Apple Watch Ultra 2 plus durable

Lancée l'an passé, la version premium et parée pour les sports extrêmes de l'Apple Watch est de retour dans une version de 2e génération. L'Apple Watch Ultra 2 ne change pas fondamentalement, mais s'offre quelques ajouts. A commencer par un écran affichant une luminosité de 3000 nits, du jamais-vu sur une montre connectée. Un nouvel écran customisable baptisé Modulaire Ultra, permet d'afficher des informations pour les sportifs et les aventuriers, comme l'altitude et la profondeur.

Apple met aussi en avant une montre responsable vis-à-vis de la planète, tout comme les nouvelles Apple Watch de 2023 et leurs bracelets, faits à partir de matériaux durables mais aussi recyclés et neutres en carbone.

L'Apple Watch Ultra 2 sera disponible à partir du 22 septembre au prix de 899 euros.