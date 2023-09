Google : il est désormais possible de fusionner deux emojis, voici comment faire

Grace à une nouvelle fonction développée par Google, les usagers de smartphones peuvent fusionner deux emojis différents pour en créer un unique.

Plus besoin de choisir. Alors que les smartphones accueillent désormais petit à petit de tous nouveaux émojis dans leurs galeries, une nouvelle fonctionnalité baptisé «Emoji Kitchen» (la cuisine des emojis) et développée par Google permet aux usagers de créer un émoji unique, conçu grâce à la fusion de deux émojis.

À titre d’exemple, «l'emoji kitchen» permettra à son utilisateur de choisir par exemple une vache, et un émoji qui pleure de rire, afin d’obtenir… une vache qui pleure de rire.

Des milliers de possibilités

Vous pouvez d'ores et déjà vous y essayer avec le site dédié de Google Emoji Kitchen, disponible via ce lien. Comme le montre, l'image ci-dessous en associant l'émoticône «caca» et un smiley qui pleure, on obtient un «caca qui pleure».

Une fois créée, l’émoji hybride peut être copié-collé dans les discussions. Cette nouvelle fonctionnalité offrira plus de choix aux utilisateurs les plus créatifs dans leurs échanges.

Surtout, ce site qui permet de fusionner les emojis, autorise d'utiliser ces hybrides dans les messageries des iPhone sous iOS et des smartphones sous Android.

À l’«emoji kitchen» s’ajoute de nouveaux smileys tels que des champignons, des citrons verts, des chaînes brisées ou encore des personnages qui bougent vers la droite.