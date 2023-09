Interdiction de l'iPhone 12 : Apple va mettre à jour son téléphone en France pour se conformer aux normes

L'interdiction de vente des iPhone 12 va bientôt être levée. Ce vendredi 15 septembre, le géant américain Apple s'est dit prêt à déployer une mise à jour pour mettre ses smartphones en conformité avec les exigences européennes sur les ondes.

Une mise à jour salutaire ? Apple et le ministre délégué au Numérique Jean-Noël Barrot ont annoncé conjointement ce vendredi que les iPhone 12 vont être mis en conformité avec les normes européennes sur le niveau d'émission d'ondes. Après cette mise à jour, la marque devrait obtenir la levée du retrait de sa commercialisation en France.

«Après discussions et comme demandé (mardi) par l'ANFR (l'agence des fréquences), le constructeur Apple m'a assuré qu'il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l'iPhone 12», a affirmé Jean-Noël Barrot sur X (ex-Twitter).

Depuis la décision de retrait de l’iPhone 12 du marché français, j’ai échangé à plusieurs reprises avec les équipes d’Apple. Après discussions et comme demandé par l’@anfr, Apple m’a assuré qu’il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l’iPhone 12. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 15, 2023

Toutefois, la date de déploiement de cette mise à jour n'a pas encore été communiquée.

Mercredi, Apple avait déjà fait savoir que l'iPhone 12 est certifié par de nombreux organismes internationaux et reconnu conforme à toutes les réglementations et normes SAR (Specific Absorption Rate, normes qui vise à limiter l'exposition aux ondes) applicables dans le monde. Par ailleurs, la firme de Cupertino assure avoir fourni aux représentants de l'ANFR de multiples résultats d'études d'Apple et de laboratoires tiers indépendants prouvant sa conformité.

Des résultats pourtant contestés

Si la marque a contesté les résultats de l'examen effectué par l'AFNR et dit continuer à échanger avec l'autorité pour montrer sa conformité, celle-ci a tout de même consenti à mettre à jour ses iPhone 12.

Pour rappel, les seuils fixés en Europe sont déjà très bas et ne représentent pas de danger pour l'homme. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), «rien n'indique pour l'instant que l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine».