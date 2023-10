Voici les 5 pays d'Europe où Internet est le plus rapide, selon une étude

D’après une vaste étude rendue publique la semaine dernière, l’Islande est le pays européen bénéficiant de la meilleure connexion internet. Mais quels sont les quatre autres pays qui se distinguent et où se situe la France ?

Un avantage certain pour les petits territoires avec une taille réduite de réseau à déployer. En compilant près de 1,3 milliard de tests de vitesse effectués dans 220 pays du globe lors des douze mois précédant le 30 juin 2023, le comparateur de prix Cable.co.uk a récemment dressé un panorama complet des pays ayant la connexion internet la plus rapide au monde.

Le bilan, relayé par Statista le 27 septembre dernier, met en lumière l’Islande, le premier Etat ayant la meilleure vitesse de téléchargements à l’échelle européenne avec une moyenne de 229,35 mégabits par seconde (Mbps). Le Luxembourg (162,21 Mbps) et la France complètent le podium sur le Vieux Continent (152,45 Mbps). Les Pays-Bas (142,49 Mbps) et l’Espagne (133,66 Mbps) forment le reste du Top 5 européen.

L’île de Jersey a l'internet le plus rapide du monde

Par ailleurs, le territoire en tête du classement mondial de la connexion internet la plus rapide est l’île de Jersey avec 264,52 Mbps. Elle n’est pas considérée comme un pays car il s’agit d’une dépendance autonome du Royaume-Uni.

On retrouve ainsi en Europe quatre des cinq territoires ayant la connexion internet la plus importante du monde. Il y a la principauté alémanique du Liechtenstein (2e avec 246,76 Mbps), le territoire britannique d’outre-mer Gibraltar (5e avec 206,27 Mbps) et la principauté indépendante d’Andorre (6e avec 190,40 Mbps).

Cette grande représentation des petits territoires européens dans ce classement s’explique par la rapidité de déploiement du réseau internet dans un espace géographique aussi réduit. En excluant tous ces territoires de moins d'un million d'habitants, le réseau Internet fixe français arrive au deuxième rang mondial, derrière celui de Taïwan.

A l’inverse, le débit internet le plus lent relevé en Europe se situe en Albanie, en Croatie et en Turquie, avec des vitesses de connexion inférieures à 30 mégabits par seconde.