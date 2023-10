Intelligence artificielle : l'administration commence à expérimenter un système inspiré de ChatGPT pour répondre aux usagers

Le gouvernement a officiellement lancé, ce jeudi 5 octobre, son expérimentation de l'intelligence artificielle générative dans l'administration française. Une expérimentation technologique qui doit permettre à terme d'améliorer les réponses aux questions des usagers des services publics.

De l’innovation au sein de l’administration française. Ce jeudi 5 octobre, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation publique, a annoncé le début de l’expérimentation de l’intelligence artificielle au sein de l’administration en France.

Cette expérimentation, annoncée en mai dernier, permettra d’améliorer les réponses aux questions des différents usagers des services publics français.

toujours une présence humaine dans le service public

«L’IA était déjà présente dans le service public, mais moins dans la relation avec les usagers», a déclaré Stanislas Guerini lors d’une table ronde à Paris, en compagnie de chercheurs et de spécialistes de l’intelligence artificielle. En revanche, le ministre a indiqué que l’objectif n’était pas de remplacer les fonctionnaires par des machines.

«Les usagers demandent des voix et des visages en face d’eux. L’erreur fondamentale serait d’opposer la numérisation des services publics et l’humanisation de nos services publics», a-t-il ajouté.

Depuis cet été, neuf réseaux de service public dont la CAF, l'Assurance maladie ou la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), alimentent en données un modèle d'IA générative développé par la start-up américaine Anthropic AI. Une technologie inspirée de ChaptGPT.

Au total, «plus de 5.000 fiches issues de la Direction de l'information légale et administrative (DILA)» et plus de 40.000 échanges en ligne entre l'administration et les usagers sont venues enrichir le modèle d'IA utilisé pour l'expérimentation, a détaillé Laurent Blanc, chargé de piloter l'expérimentation au sein de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP)», auprès de l’AFP.

Des essais déjà concluants

«Dans certains cas et dans certains réseaux, les tests réalisés cet été ont montré que le délai de réponse de l'administration était divisé par 2, voire par 6», a ajouté Laurent Blanc, tandis que le docteur en intelligence artificielle Gilles Moyse, a déclaré que «l’IA a davantage vocation à libérer les humains pour qu’ils aient du temps humain avec des humains».

L'expérimentation doit permettre de corriger ces imperfections, et le gouvernement espère élargir son périmètre à certaines Maisons France Services avant la fin de l'année.

L'administration cherche aussi à élaborer d'ici à la fin 2023 un modèle français d'IA générative pour remplacer celui d'Anthropic.