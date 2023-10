X (ex-Twitter) : Elon Musk teste un abonnement annuel à 1 dollar

La plate-forme X, possédée par Elon Musk, a annoncé ce mardi 18 octobre qu'elle avait commencé à faire payer les nouveaux usagers en Nouvelle-Zélande et aux Philippines pour des services de base.

Payer pour publier ou repartager un tweet, bientôt une obligation ? Depuis son arrivée à la tête de Twitter, rebaptisé X depuis le 24 juillet 2023, le milliardaire Elon Musk a multiplié les essais pour tenter de développer le réseau social, tout en tentant d’engranger des gains.

Ce mardi 18 octobre, X a annoncé qu’un essai commencerait en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, à destination des nouveaux utilisateurs.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.





This…

— Support (@Support) October 17, 2023