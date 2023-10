X : comment passer des appels audio et vidéo sur la plate-forme ?

X poursuit son développement sous l'aile d'Elon Musk avec l'arrivée, depuis ce mercredi 25 octobre, d'une phase d'essai pour les appels vidéo et audio sur l'application.

C’était l’une des fonctionnalités les plus attendues depuis l’arrivée d’Elon Musk à la tête de X. Annoncée au mois d’août dernier par le milliardaire, la possibilité de passer des appels audio et vidéo est à l’essai sur le réseau social depuis ce mercredi 25 octobre.

C’est l'Américain en personne qui a annoncé la nouvelle sur son propre compte X, en citant un utilisateur expliquant comment activer les appels audio et vidéo sur l’application. «Version initiale des appels vidéos et audio sur X», a écrit le patron du réseau social.

La fonctionnalité d’appels audio et vidéo n’est disponible que pour les possesseurs d’un smartphone sous iOS et d’un compte X avec l’abonnement Blue. En revanche, tous les utilisateurs peuvent recevoir des appels sur leur application.

D’après le message posté sur X par «DogeDesigner» et repris par Elon Musk, il est donc désormais possible d’activer la fonctionnalité dans les paramètres de l’application, puis de choisir avec qui l’utiliser : les contacts personnels, les utilisateurs que l’on suit ou les utilisateurs certifiés.

Une fois cette manoeuvre effectuée, il suffit de se rendre dans les messages privés de la personne que l’on souhaite contacter et d’appuyer sur l’icône du téléphone, puis de choisir entre l’appel audio ou vidéo.

