Intelligence artificielle : les Etats-Unis, la Chine et l'UE signent une première déclaration mondiale sur les risques potentiels

Les États-Unis, la Chine, l’UE et une vingtaine d’autres pays se sont retrouvés ce mercredi 1ercnovembre au Royaume-Uni pour signer la déclaration de Bletchley, dans le cadre des risques liés au développement de l’intelligence artificielle. Un premier accord mondial inédit.

Il s’agissait du tout premier sommet international sur l’essor de l’intelligence artificielle (IA), cette nouvelle technologie qui prend beaucoup d’ampleur. L’Union européenne ainsi que 28 autres pays se sont mis d’accord, ce mercredi 1er novembre, sur «le besoin urgent de comprendre et gérer collectivement les risques potentiels» de l’IA à travers «un nouvel effort mondial visant à garantir que l’IA est développée et déployée de manière sûre et responsable».

Le Premier ministre britannique a d’ailleurs salué cette première déclaration sur son compte X.

This landmark declaration marks the start of a new global effort to build public trust in AI by making sure it’s safe https://t.co/EHACt7kRId — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 1, 2023

D’après la ministre britannique de la Technologie, Michelle Donelan à l’AFP, la déclaration de Bletchley «montre que pour la première fois, le monde se réunit pour identifier le problème et mettre en avant ses opportunités».

«Une voie à suivre»

Michelle Donelan a également précisé que la réunion qui s’est tenue ce mercredi «n’avait pas pour objectif de poser les bases d’une législation mondiale, elle doit servir à tracer une voie à suivre». Le ton est donc donné.





Cette première déclaration mondiale doit être suivie par deux autres sommets internationaux sur l’IA, qui auront lieu en Corée du Sud dans six mois, puis en France l’année prochaine.

Ces deux prochains jours de réunion vont servir aux dirigeants politiques et experts de l’IA, à déterminer qui prendra la tête d’une coopération mondiale sur cette technologie.

La vice-présidente américaine Kamala Harris a, quant à elle, annoncé dans un discours la création d’un institut sur la sécurité de l’intelligence artificielle à Washington. D’après la Maison Blanche, une telle structure permettrait d’établir des lignes directrices et d’évaluer les modèles d’IA les plus avancés, pour identifier et atténuer les risques.

Le besoin de garder le contrôle sur l’IA

Les IA impressionnent le monde avec les grandes évolutions de leurs capacités ces dernières années. Elles sont désormais capables de produire du texte, des sons et même des images en à peine quelques secondes.

Ces IA génératives suscitent d’immenses espoirs au niveau de la médecine ou encore de l’éducation. Cependant, elles pourraient également déstabiliser les sociétés, permettre de fabriquer des armes ou encore d’échapper au contrôle des humains, comme l’a rappelé le gouvernement britannique.

Le choix de la réglementation

Dans une lettre ouverte, publiée ce mardi, plusieurs fondateurs de l’intelligence artificielle, comme Yoshua Bengio ou Geoffroy Hinton, ont plaidé pour «l’élaboration et la ratification d’un traité international sur l’IA», afin de réduire les risques qu’elle pourrait engendrer.

L’enjeu réside dans la définition des garde-fous, sans entraver l’innovation pour les laboratoires d’IA et géants de la tech. Contrairement au Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE ont décidé suivre la voie de la réglementation.

Pour rappel, la semaine dernière, plusieurs entreprises, notamment Meta (Facebook), OpenIA et DeepMind (Google), ont accepté de rendre publiques certaines de leurs règles de sécurité sur l’IA à la demande du Royaume-Uni.

Elon Musk, patron de X, déjà présent au premier sommet, échangera avec le Premier ministre britannique jeudi 2 novembre au soir.