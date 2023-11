Arnaque : attention à cette escroquerie qui utilise l'IA pour créer de faux produits vendus sur Internet

Une arnaque sur Internet sévit depuis plusieurs mois, mettant en avant des vêtements générés par le biais d'une intelligence artificielle et qui ne sont pas expédiés aux acheteurs.

L’intelligence artificielle au cœur d’une arnaque en plein développement ? Avec le boom de plusieurs outils d’intelligence artificielle, de nombreux sites ont tenté de générer des profits en utilisant à bon ou mauvais escient ces outils. Mais depuis peu, des arnaques se sont développées à cause des IA, à l’image de la vente de faux produits sur Internet.

Sur le réseau social Reddit, de nombreux internautes ont reporté une arnaque provenant de CCMOM, un site dédié à la vente de vêtements. Sur ce site internet, une collection de vêtements semble avoir été générée à l’aide de Midjourney, un outil permettant de créer des images en écrivant une description détaillée.

Des vêtements de très mauvaise qualité

Ulysse Thevenon, journaliste indépendant, a notamment enquêté sur cette pratique, mettant en avant les prix des vêtements (respectivement 29 et 45 dollars pour des pulls pour enfant et adulte), les réductions appliquées aux produits, mais surtout les visages des mannequins, qui semblaient «sans âme», comme il l’a expliqué dans une publication sur X.

J'ai découvert une arnaque d'un nouveau genre.



Les escrocs utilisent désormais l'intelligence artificielle pour générer des images de faux produits.



Les vêtements que vous voyez ici n'existent pas, tout comme les personnes qui les portent.

pic.twitter.com/ADU9ZLnLrt — Ulysse Thevenon (@ulyssethevenon) November 6, 2023

Ces produits, une fois commandés, sont par la suite rarement envoyés et remboursés. Et lorsqu’ils sont envoyés, l’effet affiché n’est pas celui escompté : l’effet 3D affiché sur les images devient tout lisse et est imprimé, puis cousu sur un tissu de mauvaise qualité.

En cas d'arnaque à la consommation, il est possible de faire un signalement sur la plate-forme Pharos, mais également sur les plates-formes communautaires comme Signal Arnaques.