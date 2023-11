Samsung : un outil de traduction en temps réel intégré sur un futur smartphone

L'entreprise sud-coréenne Samsung devrait équiper son prochain smartphone, dont la sortie est prévue en 2024, d'un système de traduction en temps réel basé sur l'intelligence artificielle.

Une innovation qui pourrait faciliter les échanges avec le monde entier. La firme sud-coréenne Samsung a annoncé le déploiement d’un outil de traduction en temps réel, basé sur l’intelligence artificielle, pour l’année 2024.

Disponible sur le prochain smartphone de la gamme phare du géant de la technologie, Samsung Galaxy, cette fonctionnalité permettra de «traduire en temps réel de l'audio et du texte pendant une communication», a expliqué un porte-parole, sans préciser combien de langues seraient disponibles. Elle sera également fonctionnelle si l’un des participants à l’appel n’utilise pas un appareil Samsung, a ajouté la marque.

A New Era of Galaxy AI is Coming — Here’s a Glimpsehttps://t.co/HiHx3tD8Df

— Samsung Electronics (@Samsung) November 9, 2023