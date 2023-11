Instagram : il sera bientôt possible de désactiver la «lecture» des messages

Instagram développe une nouvelle fonctionnalité qui va transformer l'expérience de communication dans les chats : la possibilité de désactiver la fonction de «lecture» des messages.

Une nouvelle option qui va faire des heureux. Instagram permettra bientôt aux utilisateurs de désactiver les confirmations de lecture pour les messages privés.

L'idéal pour les utilisateurs qui ne veulent pas que les personnes sachent s'ils ont lu leurs messages. La désactivation des accusés de lecture empêchera l'expéditeur de voir un petit message «vu», comme c'est le cas actuellement.

Option en test

Cette nouvelle option, vivement réclamée par les instagrameurs, sera accessible via la section «Confidentialité et sécurité», d'où il sera possible de masquer les informations relatives à la lecture des messages.

Cette nouvelle initiative est pour le moment testée sur un petit groupe d'utilisateurs et sera bientôt déployée auprès du grand public.

Depuis plusieurs années déjà, sur WhatsApp, une autre application du groupe Meta, il est possible de désactiver la confirmation de lecture et aussi de ne pas apparaître «en ligne».