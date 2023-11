Tap To Pay : tout savoir sur ce service qui transforme votre iPhone en terminal de paiement

La fonctionnalité Tap to Pay d'Apple, dédiée aux paiements, débarque en France ce mardi 14 novembre. Elle permettra notamment aux commerçants de se passer d'un terminal de paiement, souvent onéreux.

Une révolution pour les petits commerçants et les consommateurs français. Annoncé en 2022, le service Tap to Pay d’Apple est disponible en France depuis ce mardi 14 novembre, permettant de payer d’un iPhone à un autre, sans utiliser de terminal de paiement classique.

Lancé aux États-Unis et dans d’autres pays, le service d’Apple est donc désormais disponible dans l’Hexagone. Un lancement tardif, mais qui pourrait changer la donne pour les marchands dans leur gestion des paiements au sein de leur commerce.

Comment cela fonctionne ?

La fonctionnalité Tap to Pay sera proposée aux commerçants possédant un iPhone, qui leur permettra d’encaisser les clients grâce à une application sur leur smartphone et avec la technologie NFC (Near Field Communication) pour effectuer un paiement sans contact, comme s’il s’agissait d’un terminal de paiement.

Quels sont les appareils compatibles ?

Fraîchement débarquée en France, la fonctionnalité Tap to Pay sera disponible à partir de l’iPhone Xs sous iOS 17 et sur les Apple Watch sous watchOS 10. Les iPhones qui serviront de terminal de paiement pourront encaisser des cartes bancaires sans contact des réseaux Visa, Mastercard, American Express et Discover.

Pour l’heure, la prise en charge des Cartes Bancaires n’est pas encore assurée par Tap to Pay, alors qu’il s’agit du mode de paiement le plus important dans l’Hexagone.

©Apple



Quelles banques proposeront le service ?

Plusieurs banques en France vont proposer d’emblée le service de paiement d’Apple, dont la Caisse d’Épargne et la Banque Populaire. Plusieurs banques et sociétés partenaires disposeront bientôt de ce service d’Apple, comme la BNP Paribas, Stripe ou encore le Crédit Coopératif.

Quels sont les avantages pour les différentes parties ?

Avec le déploiement de la fonctionnalité Tap to Pay, les petits commerçants possédant un iPhone pourront encaisser des paiements par carte inférieurs à 10 euros, sans avoir à payer pour un terminal de paiement au coût assez important. Un moyen également pour Apple d’attirer de nouveaux clients, prêts à passer du côté de la marque à la pomme pour des raisons professionnelles.

Pour les clients, cela est un moyen de payer plus rapidement grâce à de potentielles files d’attentes dédiées à ce service, comme cela est le cas dans les Apple Store des pays ayant déjà adopté le service Tap to Pay.