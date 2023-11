Transformers : on a testé cet incroyable jouet qui coûte le prix du dernier iPhone

Avec un prix de vente public affiché à 1.599 euros, le Transformers Grimlock de Robosen est sans doute le jouet robotisé le plus fou et le plus cher de cette fin d'année. Un modèle onéreux mais superbement réalisé pour les collectionneurs avertis.

C'est sans doute le cadeau qui fera le plus fantasmer les fans de la saga de jouets Transformers, introduite par Hasbro en 1983. Tarifé au prix de 1.599 euros sur le site Hasbro Pulse - spécialisé dans la vente de figurines de collection -, le Grimlock fabriqué par Robosen est livré dans une boîte maousse qui devrait prendre de la place sous le sapin avant d'être déballée.

Il s'agit sans doute du «jouet» le plus cher officiellement commercialisé en cette fin d'année. Alors que certains fans ont déjà puisé dans leurs économies pour acquérir une version robotisée du chef des Autobots Optimus Prime, le constructeur chinois Robosen a franchi une nouvelle étape avec ce Grimlock capable de marcher, parler, interagir et surtout d'intégralement se transformer en un redoutable T-Rex, sans oublier la possibilité de le programmer soi-même.

© Nicolas Cailleaud/CNEWS

C'est que Grimlock est également un jouet bien plus complexe à créer que celui d'Optimus Prime, pourtant déjà très impressionnant. Interrogés par CNEWS, ses créateurs se sont confiés sur leurs travaux : «La principale difficulté réside dans le fait que les deux formes (dino ou robot) sont très différentes, avec de nombreuses articulations pliables et une structure complexe. De plus, le nombre de servomoteurs est important avec 34 moteurs, alors que par exemple l'Optimus Prime précédent en comptait 27». Et les concepteurs de poursuivre : «La partie du robot dont nous sommes le plus fiers est la queue du dinosaure (qui se transforme en jambes du robot), différente de ce que nous avons l'habitude de faire avec les Transformers.» Un robot qui contient en outre 85 microprocesseurs et s'avère également entièrement programmable, avec un smartphone ou bien avec un ordinateur, pour les adeptes d'apprentissage du code.

Une transformation en seulement 10 secondes

Surtout, il s'agit du «tout premier robot bipède au monde entièrement transformable». A son échelle, il est présenté comme une petite révolution par Robosen. Il n'en fallait pas plus pour piquer notre curiosité et découvrir ce robot. Un roi des Dinobots qui trône parmi tous les jouets de la collection à une hauteur de 38 cm, sous ses deux formes.

© Nicolas Cailleaud/CNEWS

Et dans les faits, le résultat est spectaculaire. Le fameux robot-dino, dont le design repose sur celui du film d'animation de 1986, s'offre une séquence de transformation digne des rêves les plus fous des enfants des années 1980, avec le fameux vrombissement technologique en écho. Il lui faut seulement 10 secondes pour passer du mode T-Rex au mode robot bipède, et vice-versa pour assoir son rôle de chef des Dinobots. Les plastiques sont de qualité et le souci du détail force le respect avec notamment des plastiques transparents pour en voir les cyberentrailles, et une volonté de dissimuler au mieux les vis par souci esthétique.

C'est le dynamisme des mouvements qui est le plus louable, tant le niveau de la robotique intégrée s'avère plus rapide que la plupart des jouets. Grimlock est capable de se battre, épée et chargeur laser en main et de réaliser des poses inspirées du célèbre dessin animé. Le souci du détail est d'autant plus poussé que Robosen a demandé à l'acteur américain Gregg Berger, la voix originale du Dinobot, de prononcer 150 phrases (en anglais bien sûr) pour le faire parler. Parallèlement, il est capable de répondre à plus de 42 commandes vocales, sans besoin de passer par les boutons virtuels de l'application. La R&D effectuée par les créateurs de ce robot lui assure aussi un système d'équilibre malin pour le garder en permanence sur ses deux jambes et lui permettre de se relever tout seul, même après avoir réalisé une série de pompes.

© Nicolas Cailleaud/CNEWS

Mais la prouesse technique ne s'arrête pas là. Car à ce prix, le robot possède sa propre application mobile (iOS et Android) pour le piloter à distance et interagir avec lui. Comme pour l'Optimus Prime, Grimlock autorise plusieurs jeux et une commande via l'écran tactile pour le déplacer à distance. Un pro du code informatique peut également le prendre en main pour lui intimer de nouveaux ordres via un ordinateur.

Au rang des reproches, il faut toutefois noter que notre Dinobot est plus à l'aise sur du parquet, du carrelage ou du lino que sur de la moquette ou une surface rugueuse pour se déplacer. En outre, il faut le tenir bien en mains lorsqu'on le met sur OFF, puisque le robot, loin de rester campé sur ses jambes, va alors se relacher totalement. Un état qui peu surprendre la première fois, et surtout qui invite à être précautionneux avec cet objet pour ne pas l'éteindre sans le tenir fermement.

Après plusieurs heures passées en compagnie de ce Grimlock, prêté par Hasbro et Robosen pour ce test, on peut affirmer qu'il porte à merveille la couronne dorée qu'il arbore fièrement. Le roi des Dinobots et aussi le seigneur des jouets de collection de cette année 2023. Avec ce Transformer, Robosen a bien conscience qu'il n'en vendra pas des milliers, surtout à ce prix équivalent à celui d'un iPhone 15 Pro Max (le robot est d'ailleurs le produit d'une série limitée à 500 exemplaires). Toutefois les roboticiens de la société pékinoise démontrent ici un savoir-faire rare en matière de robotique grand publique. L'objet est beau, détaillé et bourré de bonus pour égayer les fans de la première heure de la célèbre franchise, portée par Hasbro et Takara Tomy depuis plus de 40 ans.

Robot collector Transfomers Grimlock, de Robosen et Hasbro, disponible en précommande sur Hasbro Pulse et Robosen au prix de 1.699 euros.