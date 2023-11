«150 films 4K transmis par seconde» : la Chine annonce lancer le réseau Internet commercial le plus rapide au monde

La Chine, par le biais de plusieurs géants de la téléphonie et d'Internet dont Huawei, a annoncé cette semaine que le réseau Internet le plus rapide au monde avait été lancé sur ses terres. Il atteindrait une vitesse de 1,2 térabit par seconde, selon les annonces chinoises.

Une avancée monumentale pour Internet. Cette semaine, la Chine a annoncé avoir lancé le réseau Internet le plus rapide du monde. Le réseau par câble, long de 3.000 kilomètres, relierait Pékin au sud de la Chine et atteindrait une vitesse jamais vue sur un réseau commercial auparavant : 1,2 terabit par seconde. De quoi transmettre l'équivalent de 150 films en 4K chaque seconde.

Annoncée par Pékin par le biais de Huawei, China Mobile, de l’université de Tsinghua et le China Education and Research Network (CERNET), cette vitesse de réseau Internet est une première au niveau mondiale. Jusqu’à présent, les plus grandes capacités de transmission de données atteignaient une vitesse de 100 gigabits aux États-Unis, soit 12 fois moins que ce que proposerait le réseau lancé par la Chine.

Avec une telle vitesse, la Chine surpasserait les attentes des experts de l’industrie d’Internet, qui s’attendaient à voir le cap mythique de 1 térabit par seconde franchi seulement d’ici à 2025.

Un facteur important pour les avancées scientifiques et technologiques ?

Le développement d’un tel réseau Internet est vu comme une excellente nouvelle en Chine, notamment pour le développement du progrès technologique. Avec ce projet qui devrait poursuivre son développement dans les mois à venir, la Chine pourrait permettre aux institutions scolaires, aux universités et aux laboratoires de recherche de transmettre et de recevoir des données colossales à une vitesse exceptionnelle.

Un tel réseau permettrait également un meilleur développement des concepts technologiques, mais également des technologies déjà existantes, à l’image des voitures autonomes et d’autres dispositifs déjà existants en 5G.

Mis à l’essai au cours de l’été 2023, le lancement généralisé de ce réseau ultra-rapide en Chine devrait survenir d’ici à 2025 ou 2026, selon les prévision d’experts.